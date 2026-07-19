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В Ростове-на-Дону при стрельбе из травматики пострадали два человека - РИА Новости, 19.07.2026
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10:25 19.07.2026
В Ростове-на-Дону при стрельбе из травматики пострадали два человека

В центре Ростова-на-Дону при стрельбе из травматики пострадали два человека

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкАвтомобиль полиции
Автомобиль полиции - РИА Новости, 1920, 19.07.2026
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В центре Ростова-на-Дону произошла стрельба из травматического оружия.
  • В результате пострадали два человека.
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 19 июл - РИА Новости. Два человека пострадали во время стрельбы из травматического оружия в центре Ростова-на-Дону, сообщает ГУМВД России по Ростовской области.
По данным ведомства, инцидент произошел у одного из увеселительных заведений в центре Ростова-на-Дону.
"По предварительным данным, произошел конфликт, в ходе которого один из участников применил травматическое оружие. В результате пострадали два человека", - говорится в сообщении.
На месте работают сотрудники полиции.
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