В Ростове-на-Дону при стрельбе из травматики пострадали два человека

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В центре Ростова-на-Дону произошла стрельба из травматического оружия.
- В результате пострадали два человека.
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 19 июл - РИА Новости. Два человека пострадали во время стрельбы из травматического оружия в центре Ростова-на-Дону, сообщает ГУМВД России по Ростовской области.
По данным ведомства, инцидент произошел у одного из увеселительных заведений в центре Ростова-на-Дону.
"По предварительным данным, произошел конфликт, в ходе которого один из участников применил травматическое оружие. В результате пострадали два человека", - говорится в сообщении.
На месте работают сотрудники полиции.
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