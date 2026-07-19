В Ставрополе для тушения пожара в промзоне привлекли дополнительную технику

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В промзоне хутора Вязники Шпаковского округа и на севере Ставрополя возникли очаги возгорания из-за атаки украинских БПЛА.
- Для тушения пожара в промзоне Ставрополя привлечена дополнительная техника коммунальных служб, ситуация под контролем.
НАЛЬЧИК, 19 июл – РИА Новости. Власти привлекли для тушения пожара в промзоне Ставрополя после атаки БПЛА дополнительную технику коммунальных служб, сообщил глава города Иван Ульянченко.
В воскресенье губернатор Ставрополья Владимир Владимиров сообщил, что два очага возгорания возникли в промзоне хутора Вязники Шпаковского округа из-за атаки украинских БПЛА. Позже возгорание также было зафиксировано в промзоне на севере Ставрополя. По предварительным данным, погибших и пострадавших нет.
"Все службы экстренного реагирования стянуты на место ЧП в промзону северо-западной части Ставрополя. Пожарные расчеты устраняют возгорание. Угрозы распространения огня на жилые дома нет, ситуация под контролем. Для дополнительного подвоза воды привлечена техника "Водоканала" и других предприятий города", - написал Ульянченко в Telegram-канале.