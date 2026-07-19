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В Ставрополе для тушения пожара в промзоне привлекли дополнительную технику - РИА Новости, 19.07.2026
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11:27 19.07.2026
В Ставрополе для тушения пожара в промзоне привлекли дополнительную технику

В Ставрополье в промзоне возникли два очага возгорания из-за атаки БПЛА

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкСотрудник пожарной охраны МЧС России
Сотрудник пожарной охраны МЧС России - РИА Новости, 1920, 19.07.2026
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Сотрудник пожарной охраны МЧС России. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В промзоне хутора Вязники Шпаковского округа и на севере Ставрополя возникли очаги возгорания из-за атаки украинских БПЛА.
  • Для тушения пожара в промзоне Ставрополя привлечена дополнительная техника коммунальных служб, ситуация под контролем.
НАЛЬЧИК, 19 июл – РИА Новости. Власти привлекли для тушения пожара в промзоне Ставрополя после атаки БПЛА дополнительную технику коммунальных служб, сообщил глава города Иван Ульянченко.
В воскресенье губернатор Ставрополья Владимир Владимиров сообщил, что два очага возгорания возникли в промзоне хутора Вязники Шпаковского округа из-за атаки украинских БПЛА. Позже возгорание также было зафиксировано в промзоне на севере Ставрополя. По предварительным данным, погибших и пострадавших нет.
"Все службы экстренного реагирования стянуты на место ЧП в промзону северо-западной части Ставрополя. Пожарные расчеты устраняют возгорание. Угрозы распространения огня на жилые дома нет, ситуация под контролем. Для дополнительного подвоза воды привлечена техника "Водоканала" и других предприятий города", - написал Ульянченко в Telegram-канале.
Сотрудник МЧС - РИА Новости, 1920, 19.07.2026
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