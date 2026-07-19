В Ставрополе из-за пожаров на промобъектах детонируют огнеопасные материалы

МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Огнеопасные материалы детонируют из-за пожаров на промышленных объектах в Ставрополе, угрозы для жителей нет, сообщил губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров.

Владимиров отметил, что в качестве меры предосторожности людей из ближайших домов перевели в безопасное место, пожарные продолжают борьбу с возгоранием.