В Ставрополе из-за пожаров на промобъектах детонируют огнеопасные материалы

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Ставропольском крае в промзоне хутора Вязники и на севере Ставрополя произошли возгорания, по предварительным данным, из-за атаки украинских БПЛА.
- Из-за пожаров на промышленных объектах детонируют огнеопасные материалы, но угрозы для жизни и здоровья жителей нет, сообщил губернатор Владимиров.
МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Огнеопасные материалы детонируют из-за пожаров на промышленных объектах в Ставрополе, угрозы для жителей нет, сообщил губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров.
Ранее в воскресенье губернатор сообщил, что два очага возгорания возникли в промзоне хутора Вязники Шпаковского округа из-за атаки украинских БПЛА. Позже возгорание также было зафиксировано в промзоне на севере Ставрополя. По предварительным данным, погибших и пострадавших нет.
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"Из-за пожаров на промышленных объектах детонируют огнеопасные материалы - звук слышен в Ставрополе. На данный момент угрозы жизни и здоровью жителей нет", - написал он в своем канале на платформе "Макс".
Владимиров отметил, что в качестве меры предосторожности людей из ближайших домов перевели в безопасное место, пожарные продолжают борьбу с возгоранием.