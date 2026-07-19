На севере Ставрополя после атаки БПЛА вспыхнул пожар

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В промзоне на севере Ставрополя зафиксировано возгорание после атаки беспилотников ВСУ.
- Угрозы жилым домам нет, погибших и пострадавших, по предварительным данным, нет.
МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Возгорание после атаки беспилотников ВСУ зафиксировано в промзоне на севере Ставрополя, угрозы жилым домам нет, сообщил губернатор региона Владимир Владимиров.
"Возгорание после атаки БПЛА также зафиксировано в промзоне на севере Ставрополя, возле границы со Шпаковским округом... Место происшествия далеко от жилой застройки, угроза жилым домам отсутствует", - написал он в своем канале на платформе "Макс".
Владимиров отметил, что, по предварительным данным, погибших и пострадавших нет, пожарные и другие экстренные службы продолжают работу.
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