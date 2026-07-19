Ливневые дожди скоро обрушатся на США в районе Мексиканского залива

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Национальный центр по наблюдению за ураганами США (NHC) зафиксировал у берегов страны на севере Мексиканского залива область формирования зоны пониженного давления.
- Вероятность формирования циклона составляет 80 % в ближайшие два дня.
- Служба призвала штаты Флорида, Алабама, Миссисипи и Луизиана следить за развитием ситуации из-за ожидаемых ливневых дождей.
МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Национальный центр по наблюдению за ураганами США (NHC) зафиксировал у берегов страны на севере Мексиканского залива область формирования зоны пониженного давления, что свидетельствует о высоком риске возникновения ливневых дождей.
"Север Мексиканского залива, неподалеку от (штата - ред.) Флориды... Область пониженного давления в северо-восточной части Мексиканского залива продолжает становиться все более выраженной, возрастает риск возникновения сопутствующих ливней и гроз", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте службы.
По данным службы, позднее в воскресенье или в понедельник сформируется тропическая депрессия, то есть начальная стадия циклона. Согласно информации NHC, вероятность формирования циклона составляет 80% в ближайшие два дня.
Служба призвала прилегающие штаты - Флориду, Алабаму, Миссисипи и Луизиану - следить за развитием ситуации. Как отмечается в сообщении, в течение следующих нескольких дней на севере Мексиканского залива ожидаются ливневые дожди.