Ливневые дожди скоро обрушатся на США в районе Мексиканского залива

Краткий пересказ от РИА ИИ Национальный центр по наблюдению за ураганами США (NHC) зафиксировал у берегов страны на севере Мексиканского залива область формирования зоны пониженного давления.

Вероятность формирования циклона составляет 80 % в ближайшие два дня.

Служба призвала штаты Флорида, Алабама, Миссисипи и Луизиана следить за развитием ситуации из-за ожидаемых ливневых дождей.

МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Национальный центр по наблюдению за ураганами США (NHC) зафиксировал у берегов страны на севере Мексиканского залива область формирования зоны пониженного давления, что свидетельствует о высоком риске возникновения ливневых дождей.

"Север Мексиканского залива , неподалеку от (штата - ред.) Флориды ... Область пониженного давления в северо-восточной части Мексиканского залива продолжает становиться все более выраженной, возрастает риск возникновения сопутствующих ливней и гроз", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте службы.

По данным службы, позднее в воскресенье или в понедельник сформируется тропическая депрессия, то есть начальная стадия циклона. Согласно информации NHC, вероятность формирования циклона составляет 80% в ближайшие два дня.