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Ливневые дожди скоро обрушатся на США в районе Мексиканского залива - РИА Новости, 19.07.2026
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18:38 19.07.2026 (обновлено: 18:50 19.07.2026)
Ливневые дожди скоро обрушатся на США в районе Мексиканского залива

NHC: на севере Мексиканского залива вырос риск возникновения ливней и гроз

© AP Photo / Marta LavandierШтат Флорида во время урагана
Штат Флорида во время урагана - РИА Новости, 1920, 19.07.2026
© AP Photo / Marta Lavandier
Штат Флорида во время урагана. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Национальный центр по наблюдению за ураганами США (NHC) зафиксировал у берегов страны на севере Мексиканского залива область формирования зоны пониженного давления.
  • Вероятность формирования циклона составляет 80 % в ближайшие два дня.
  • Служба призвала штаты Флорида, Алабама, Миссисипи и Луизиана следить за развитием ситуации из-за ожидаемых ливневых дождей.
МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Национальный центр по наблюдению за ураганами США (NHC) зафиксировал у берегов страны на севере Мексиканского залива область формирования зоны пониженного давления, что свидетельствует о высоком риске возникновения ливневых дождей.
"Север Мексиканского залива, неподалеку от (штата - ред.) Флориды... Область пониженного давления в северо-восточной части Мексиканского залива продолжает становиться все более выраженной, возрастает риск возникновения сопутствующих ливней и гроз", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте службы.
По данным службы, позднее в воскресенье или в понедельник сформируется тропическая депрессия, то есть начальная стадия циклона. Согласно информации NHC, вероятность формирования циклона составляет 80% в ближайшие два дня.
Служба призвала прилегающие штаты - Флориду, Алабаму, Миссисипи и Луизиану - следить за развитием ситуации. Как отмечается в сообщении, в течение следующих нескольких дней на севере Мексиканского залива ожидаются ливневые дожди.
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