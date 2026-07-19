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США продолжат обеспечивать судоходство через Ормуз без сделки с Ираном - РИА Новости, 19.07.2026
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16:36 19.07.2026
США продолжат обеспечивать судоходство через Ормуз без сделки с Ираном

Глава минэнерго Райт: США продолжат обеспечивать судоходство через Ормуз

© РИА Новости / Игорь Наймушин | Перейти в медиабанкМинистр энергетики США Крис Райт
Министр энергетики США Крис Райт - РИА Новости, 1920, 19.07.2026
© РИА Новости / Игорь Наймушин
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Министр энергетики США Крис Райт. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Глава американского минэнерго Крис Райт заявил, что США продолжат обеспечивать свободное судоходство через Ормузский пролив.
  • По словам Райта, президент Трамп хочет завершить конфликт с Ираном мирным соглашением, но если этого не произойдет, США будут обеспечивать движение судов через пролив без содействия Ирана.
ВАШИНГТОН, 19 июл - РИА Новости. Соединенные Штаты продолжат обеспечивать свободное судоходство через Ормузский пролив даже без мирной сделки с Ираном, заявил глава американского минэнерго Крис Райт.
"Президент (США Дональд - ред.) Трамп хочет завершить ( конфликт - ред.) мирным соглашением с Ираном, но для этого нужны две стороны. Если они (Иран - ред.) готовы на это пойти, именно этим все и закончится. Если нет, мы продолжим обеспечивать движение судов через пролив без содействия Ирана", - сказал Райт телеканалу ABC.
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Иранские военные ответили ударами по базам США в ряде стран Ближнего Востока. Тегеран также обвинил Вашингтон в нарушении меморандума о прекращении боевых действий. Президент США заявил, что прекращение огня более не действует.
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