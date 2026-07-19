США продолжат обеспечивать судоходство через Ормуз без сделки с Ираном

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Глава американского минэнерго Крис Райт заявил, что США продолжат обеспечивать свободное судоходство через Ормузский пролив.
- По словам Райта, президент Трамп хочет завершить конфликт с Ираном мирным соглашением, но если этого не произойдет, США будут обеспечивать движение судов через пролив без содействия Ирана.
ВАШИНГТОН, 19 июл - РИА Новости. Соединенные Штаты продолжат обеспечивать свободное судоходство через Ормузский пролив даже без мирной сделки с Ираном, заявил глава американского минэнерго Крис Райт.
"Президент (США Дональд - ред.) Трамп хочет завершить ( конфликт - ред.) мирным соглашением с Ираном, но для этого нужны две стороны. Если они (Иран - ред.) готовы на это пойти, именно этим все и закончится. Если нет, мы продолжим обеспечивать движение судов через пролив без содействия Ирана", - сказал Райт телеканалу ABC.
Тегеран и Вашингтон в ночь на 18 июня подписали меморандум, который предполагает завершение начавшегося 28 февраля конфликта. Однако американские военные с 8 июля провели несколько серий атак на Иран. Центральное командование ВС США утверждало, что это было сделано якобы в ответ на действия Ирана против коммерческих судов, которые пересекали Ормузский пролив.
Иранские военные ответили ударами по базам США в ряде стран Ближнего Востока. Тегеран также обвинил Вашингтон в нарушении меморандума о прекращении боевых действий. Президент США заявил, что прекращение огня более не действует.