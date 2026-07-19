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Более 50 тысяч американских военных задействованы на Ближнем Востоке - РИА Новости, 19.07.2026
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07:01 19.07.2026
Более 50 тысяч американских военных задействованы на Ближнем Востоке

США задействовали более 50 тысяч американских военных на Ближнем Востоке

© AP Photo / U.S. NavyПосадка американского истребителя F/A-18E Super Hornet на авианосец USS Gerald R. Ford
Посадка американского истребителя F/A-18E Super Hornet на авианосец USS Gerald R. Ford - РИА Новости, 1920, 19.07.2026
© AP Photo / U.S. Navy
Посадка американского истребителя F/A-18E Super Hornet на авианосец USS Gerald R. Ford. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Более 50 тысяч американских военных задействованы на Ближнем Востоке.
  • Об этом сообщило центральное командование вооруженных сил США.
МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Более 50 тысяч американских военных задействованы в настоящее время на Ближнем Востоке, сообщило центральное командование вооруженных сил США.
"Более 50 тысяч военнослужащих США, мужчин и женщин, задействованы по всему Ближнему Востоку", - говорится в заявлении командования на его странице в соцсети Х.
Американский истребитель F-35 - РИА Новости, 1920, 19.07.2026
США перебрасывают на Ближний Восток истребители F-35
03:03
Тегеран и Вашингтон в ночь на 18 июня подписали меморандум, который предполагает завершение начавшегося 28 февраля конфликта. Однако американские военные с 8 июля провели несколько серий атак на Иран.
Иранские военные ответили ударами по базам США в ряде стран Ближнего Востока. Тегеран также обвинил Вашингтон в нарушении меморандума о прекращении боевых действий. Президент США Дональд Трамп 9 июля заявил, что прекращение огня более не действует.
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Вчера, 15:23
 
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