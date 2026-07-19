Краткий пересказ от РИА ИИ
- Более 50 тысяч американских военных задействованы на Ближнем Востоке.
- Об этом сообщило центральное командование вооруженных сил США.
МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Более 50 тысяч американских военных задействованы в настоящее время на Ближнем Востоке, сообщило центральное командование вооруженных сил США.
Тегеран и Вашингтон в ночь на 18 июня подписали меморандум, который предполагает завершение начавшегося 28 февраля конфликта. Однако американские военные с 8 июля провели несколько серий атак на Иран.
Иранские военные ответили ударами по базам США в ряде стран Ближнего Востока. Тегеран также обвинил Вашингтон в нарушении меморандума о прекращении боевых действий. Президент США Дональд Трамп 9 июля заявил, что прекращение огня более не действует.