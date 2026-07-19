США перебрасывают на Ближний Восток истребители F-35

Краткий пересказ от РИА ИИ
- США перебрасывают истребители пятого поколения F-35 и F-16 из Европы на Ближний Восток.
- Вместе с боевыми самолетами в регион направляются и самолеты-заправщики.
ВАШИНГТОН, 19 июл - РИА Новости. Соединенные Штаты перебрасывают истребители пятого поколения F-35, а также истребители F-16 из Европы на Ближний Восток на фоне эскалации конфликта с Ираном, сообщает газета Wall Street Journal.
"США спешно перебрасывают в регион дополнительные боевые самолеты. Задействованы американские истребители F-16 с авиабазы Шпангдалем в Германии... На Ближний Восток также направляются малозаметные американские истребители F-35 с британской авиабазы Лейкенхит в Англии", - пишет газета.
По информации газеты, в регион также перебрасываются самолеты-заправщики.
Тегеран и Вашингтон в ночь на 18 июня подписали меморандум, который предполагает завершение начавшегося 28 февраля конфликта. Однако американские военные с 8 июля провели несколько серий атак на Иран. Центральное командование ВС США утверждало, что это было сделано якобы в ответ на действия Ирана против коммерческих судов, которые пересекали Ормузский пролив.
Иранские военные ответили ударами по базам США в ряде стран Ближнего Востока. Тегеран также обвинил Вашингтон в нарушении меморандума о прекращении боевых действий. Президент США Дональд Трамп 9 июля заявил, что прекращение огня более не действует.