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США перебрасывают на Ближний Восток истребители F-35 - РИА Новости, 19.07.2026
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03:03 19.07.2026
США перебрасывают на Ближний Восток истребители F-35

США перебрасывают на Ближний Восток истребители F-35 на фоне эскалации с Ираном

CC BY 2.0 / Heath Cajandig / F-35Американский истребитель F-35
Американский истребитель F-35 - РИА Новости, 1920, 19.07.2026
CC BY 2.0 / Heath Cajandig / F-35
Американский истребитель F-35. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • США перебрасывают истребители пятого поколения F-35 и F-16 из Европы на Ближний Восток.
  • Вместе с боевыми самолетами в регион направляются и самолеты-заправщики.
ВАШИНГТОН, 19 июл - РИА Новости. Соединенные Штаты перебрасывают истребители пятого поколения F-35, а также истребители F-16 из Европы на Ближний Восток на фоне эскалации конфликта с Ираном, сообщает газета Wall Street Journal.
"США спешно перебрасывают в регион дополнительные боевые самолеты. Задействованы американские истребители F-16 с авиабазы Шпангдалем в Германии... На Ближний Восток также направляются малозаметные американские истребители F-35 с британской авиабазы Лейкенхит в Англии", - пишет газета.
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По информации газеты, в регион также перебрасываются самолеты-заправщики.
Тегеран и Вашингтон в ночь на 18 июня подписали меморандум, который предполагает завершение начавшегося 28 февраля конфликта. Однако американские военные с 8 июля провели несколько серий атак на Иран. Центральное командование ВС США утверждало, что это было сделано якобы в ответ на действия Ирана против коммерческих судов, которые пересекали Ормузский пролив.
Иранские военные ответили ударами по базам США в ряде стран Ближнего Востока. Тегеран также обвинил Вашингтон в нарушении меморандума о прекращении боевых действий. Президент США Дональд Трамп 9 июля заявил, что прекращение огня более не действует.
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