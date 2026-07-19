В воздух над Персидским заливом подняли самолеты-заправщики ВВС США

Краткий пересказ от РИА ИИ Самолеты ВВС США подняты в небо над Персидским заливом и прилегающими территориями на фоне обострения конфликта между США и Ираном.

Центральное командование ВС США сообщило о гибели двух военнослужащих в Иордании при отражении иранских атак.

ВАШИНГТОН, 19 июл - РИА Новости. Самолеты ВВС США подняты в небо над Персидским заливом, а также прилегающими территориями, на фоне обострения конфликта между Соединенными Штатами и Ираном, выяснило РИА Новости на основе анализа полетных данных.

Ранее Центральное командование ВС США (CENTCOM) сообщило о гибели двух военнослужащих в Иордании при отражении иранских атак.

Сейчас в небе находятся как минимум три самолета-заправщика Boeing KC-135R Stratotanker.

Тегеран и Вашингтон в ночь на 18 июня подписали меморандум, который предполагает завершение начавшегося 28 февраля конфликта. Однако американские военные с 8 июля провели несколько серий атак на Иран. Центральное командование ВС США утверждало, что это было сделано якобы в ответ на действия Ирана против коммерческих судов, которые пересекали Ормузский пролив.