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В воздух над Персидским заливом подняли самолеты-заправщики ВВС США - РИА Новости, 19.07.2026
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01:24 19.07.2026
В воздух над Персидским заливом подняли самолеты-заправщики ВВС США

Как минимум три заправщика ВВС США подняли в небо над Персидским заливом

© Фото : U.S. Air Force / Master Sgt. Mark BucherСамолет-заправщик КС-135 Stratotanker
Самолет-заправщик КС-135 Stratotanker - РИА Новости, 1920, 19.07.2026
© Фото : U.S. Air Force / Master Sgt. Mark Bucher
Самолет-заправщик КС-135 Stratotanker . Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Самолеты ВВС США подняты в небо над Персидским заливом и прилегающими территориями на фоне обострения конфликта между США и Ираном.
  • Центральное командование ВС США сообщило о гибели двух военнослужащих в Иордании при отражении иранских атак.
ВАШИНГТОН, 19 июл - РИА Новости. Самолеты ВВС США подняты в небо над Персидским заливом, а также прилегающими территориями, на фоне обострения конфликта между Соединенными Штатами и Ираном, выяснило РИА Новости на основе анализа полетных данных.
Ранее Центральное командование ВС США (CENTCOM) сообщило о гибели двух военнослужащих в Иордании при отражении иранских атак.
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Сейчас в небе находятся как минимум три самолета-заправщика Boeing KC-135R Stratotanker.
Тегеран и Вашингтон в ночь на 18 июня подписали меморандум, который предполагает завершение начавшегося 28 февраля конфликта. Однако американские военные с 8 июля провели несколько серий атак на Иран. Центральное командование ВС США утверждало, что это было сделано якобы в ответ на действия Ирана против коммерческих судов, которые пересекали Ормузский пролив.
Иранские военные ответили ударами по базам США в ряде стран Ближнего Востока. Тегеран также обвинил Вашингтон в нарушении меморандума о прекращении боевых действий. Президент США Дональд Трамп 9 июля заявил, что прекращение огня более не действует.
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