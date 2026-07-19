Артиллеристы "Севера" уничтожили десять пунктов управления БПЛА ВСУ

КУРСК, 19 июл - РИА Новости. Российские артиллеристы за прошедшую ночь уничтожили 10 пунктов управления БПЛА ВСУ, восемь вражеских автомобилей высокой проходимости и более 50 украинских солдат, сообщили РИА Новости в группировке войск "Север".

Кроме того, в группировке сообщили об уничтожении склада с боеприпасами и 120-мм миномета.