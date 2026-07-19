Артиллеристы "Севера" уничтожили десять пунктов управления БПЛА ВСУ

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Российские артиллеристы уничтожили 10 пунктов управления БПЛА ВСУ, восемь автомобилей высокой проходимости и более 50 украинских солдат за прошедшую ночь.
- Также было уничтожено склад с боеприпасами и 120-мм миномет.
КУРСК, 19 июл - РИА Новости. Российские артиллеристы за прошедшую ночь уничтожили 10 пунктов управления БПЛА ВСУ, восемь вражеских автомобилей высокой проходимости и более 50 украинских солдат, сообщили РИА Новости в группировке войск "Север".
"Артиллерийские расчеты группировки войск "Север" за прошедшую ночь во взаимодействии с операторами войск беспилотных систем выполнили свыше 200 огневых задач в Харьковской и Сумской областях. В результате артиллерией и РСЗО уничтожено 10 пунктов управления БПЛА, 8 автомобилей высокой проходимости и более 50 военнослужащих ВСУ", - сообщили агентству в группировке войск "Север".
Кроме того, в группировке сообщили об уничтожении склада с боеприпасами и 120-мм миномета.
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