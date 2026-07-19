Артиллеристы "Севера" назвали условие для открытия огня по позициям ВСУ

Краткий пересказ от РИА ИИ Приказ на открытие огня по позициям ВСУ артиллерийскими расчетами группировки «Север» отдается только после подтверждения цели разведывательными беспилотниками.

Расчеты артиллерии группировки «Север» за неделю уничтожили более 15 подготовленных позиций и опорных пунктов ВСУ в Харьковской области.

БЕЛГОРОД, 19 июл - РИА Новости. Приказ артиллерийским расчетам группировки "Север" на открытие огня по позициям ВСУ отдается исключительно после подтверждения цели разведывательными беспилотниками, рассказал РИА Новости старший офицер реактивной батареи с позывным Молот.

"Команда на огневое поражение боевиков отдается только после обнаружения и доразведки цели при помощи разведывательных БПЛА подразделений войск беспилотных систем", - сказал военный.

Он отметил, что сразу после нанесения удара артиллеристы маскируют орудия специальными материалами, скрывающими тепловую сигнатуру. Это не позволяет противнику вычислить огневые позиции, откуда был нанесен удар.