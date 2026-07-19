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Артиллеристы "Севера" назвали условие для открытия огня по позициям ВСУ - РИА Новости, 19.07.2026
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Артиллеристы "Севера" назвали условие для открытия огня по позициям ВСУ

Артиллеристы "Севера" ведут огонь по ВСУ только после разведки с БПЛА

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРоссийский военнослужащий
Российский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 19.07.2026
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Приказ на открытие огня по позициям ВСУ артиллерийскими расчетами группировки «Север» отдается только после подтверждения цели разведывательными беспилотниками.
  • Расчеты артиллерии группировки «Север» за неделю уничтожили более 15 подготовленных позиций и опорных пунктов ВСУ в Харьковской области.
БЕЛГОРОД, 19 июл - РИА Новости. Приказ артиллерийским расчетам группировки "Север" на открытие огня по позициям ВСУ отдается исключительно после подтверждения цели разведывательными беспилотниками, рассказал РИА Новости старший офицер реактивной батареи с позывным Молот.
"Команда на огневое поражение боевиков отдается только после обнаружения и доразведки цели при помощи разведывательных БПЛА подразделений войск беспилотных систем", - сказал военный.
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Он отметил, что сразу после нанесения удара артиллеристы маскируют орудия специальными материалами, скрывающими тепловую сигнатуру. Это не позволяет противнику вычислить огневые позиции, откуда был нанесен удар.
По его словам, расчеты артиллерии 6-й гвардейской общевойсковой армии группировки "Север" за неделю уничтожили более 15 подготовленных позиций и опорных пунктов ВСУ в Харьковской области.
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