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В море Скоша произошло землетрясение - РИА Новости, 19.07.2026
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01:31 19.07.2026
В море Скоша произошло землетрясение

В море Скоша произошло землетрясение магнитудой 5,5

© iStock.com / FurchinСейсмограф
Сейсмограф - РИА Новости, 1920, 19.07.2026
© iStock.com / Furchin
Сейсмограф. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Землетрясение магнитудой 5,5 произошло в море Скоша.
  • Очаг землетрясения залегал на глубине 10 километров и был зафиксирован в 1087 километрах к юго-востоку от города Стэнли на Мальвинских (Фолклендских) островах.
МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 5,5 произошло в море Скоша, сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).
Землетрясение зафиксировано в 19.50 по времени UTC (22.50 мск) в 1087 километрах к юго-востоку от города Стэнли на Мальвинских (Фолклендских) островах. Очаг залегал на глубине 10 километров.
Информация о возможных жертвах и разрушениях не поступала.
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