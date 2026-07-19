В море Скоша произошло землетрясение

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Землетрясение магнитудой 5,5 произошло в море Скоша.
- Очаг землетрясения залегал на глубине 10 километров и был зафиксирован в 1087 километрах к юго-востоку от города Стэнли на Мальвинских (Фолклендских) островах.
МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 5,5 произошло в море Скоша, сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).
Землетрясение зафиксировано в 19.50 по времени UTC (22.50 мск) в 1087 километрах к юго-востоку от города Стэнли на Мальвинских (Фолклендских) островах. Очаг залегал на глубине 10 километров.
Информация о возможных жертвах и разрушениях не поступала.
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