ВС России нанесли серию ударов по украинским портам, обслуживающим ВСУ

МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. Минобороны отчиталось о новой серии ударов по украинским портам и судам, работающим в интересах ВСУ.

Кроме того, удары нанесли самолеты ВКС и беспилотники. Их целями стали:

Российские военные при нанесении ударов преодолевают системы ПВО и ПРО противника и могут уничтожить любую цель как в Киеве, так и на всей украинской территории.