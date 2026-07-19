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ВС России нанесли серию ударов по украинским портам, обслуживающим ВСУ - РИА Новости, 19.07.2026
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19:12 19.07.2026 (обновлено: 23:36 19.07.2026)
ВС России нанесли серию ударов по украинским портам, обслуживающим ВСУ

ВС России поразили в порту Южный склад ВСУ с западным военным имуществом

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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Вооруженные силы России поразили склад военного имущества в порту Южный.
  • Склад использовался для хранения военного имущества, поставляемого западными странами для ВСУ.
МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. Минобороны отчиталось о новой серии ударов по украинским портам и судам, работающим в интересах ВСУ.
"Противокорабельными ракетами "Оникс", крылатыми ракетами воздушного базирования и барражирующими боеприпасами нанесено поражение портовой инфраструктуре", — говорится в сводке.
Российские войска поразили:
  • цех сборки дальнобойных дронов и место стоянки бензовозов в порту Одессы;
  • склад поставленного Западом военного имущества в порту Южный;
  • пять резервуаров с топливом, предназначенным для ВСУ, в районе поселка Новые Беляры в 15 километрах от Одессы.
Кроме того, удары нанесли самолеты ВКС и беспилотники. Их целями стали:
  • два балкера с грузом военного назначения на рейде в Одессе;
  • балкер и сухогруз севернее острова Змеиный, с которых ВСУ запускали ударные БПЛА и безэкипажные катера.
Российские военные при нанесении ударов преодолевают системы ПВО и ПРО противника и могут уничтожить любую цель как в Киеве, так и на всей украинской территории.
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