Краткий пересказ от РИА ИИ
- Вооруженные силы России поразили склад военного имущества в порту Южный.
- Склад использовался для хранения военного имущества, поставляемого западными странами для ВСУ.
МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. Минобороны отчиталось о новой серии ударов по украинским портам и судам, работающим в интересах ВСУ.
"Противокорабельными ракетами "Оникс", крылатыми ракетами воздушного базирования и барражирующими боеприпасами нанесено поражение портовой инфраструктуре", — говорится в сводке.
Российские войска поразили:
- цех сборки дальнобойных дронов и место стоянки бензовозов в порту Одессы;
- склад поставленного Западом военного имущества в порту Южный;
- пять резервуаров с топливом, предназначенным для ВСУ, в районе поселка Новые Беляры в 15 километрах от Одессы.
Кроме того, удары нанесли самолеты ВКС и беспилотники. Их целями стали:
- два балкера с грузом военного назначения на рейде в Одессе;
- балкер и сухогруз севернее острова Змеиный, с которых ВСУ запускали ударные БПЛА и безэкипажные катера.
Российские военные при нанесении ударов преодолевают системы ПВО и ПРО противника и могут уничтожить любую цель как в Киеве, так и на всей украинской территории.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18