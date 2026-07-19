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СК возбудил уголовное дело по факту гибели подростка в результате пожара - РИА Новости, 19.07.2026
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20:17 19.07.2026
СК возбудил уголовное дело по факту гибели подростка в результате пожара

В Пермском крае СК возбудил уголовное дело по факту гибели подростка в пожаре

© РИА Новости / Кирилл КаллиниковАвтомобиль Следственного комитета
Автомобиль Следственного комитета - РИА Новости, 1920, 19.07.2026
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Автомобиль Следственного комитета . Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Пермском крае на веранде дома на улице Златоустовской в Лысьве произошел пожар, после которого было обнаружено тело 14-летнего подростка.
  • Возбуждено уголовное дело по факту гибели подростка в результате пожара, проводятся судебно-медицинская и пожарно-техническая экспертизы.
ПЕРМЬ, 19 июл - РИА Новости. Тело подростка обнаружено после пожара на веранде дома в Пермском крае, возбуждено дело, сообщает региональное управление СК.
По данным ведомства, на веранде дома на улице Златоустовской в Лысьве произошел пожар. Когда огонь был потушен, на месте инцидента спасатели нашли тело 14-летнего подростка.
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"Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 109 УК РФ по факту гибели подростка в частном доме в результате пожара", - говорится в сообщении.
Сотрудники ведомства, чтобы разобраться в ситуации, назначили судебно-медицинскую и пожарно-техническую экспертизы, а также изъяли с веранды ряд предметов.
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