СК возбудил уголовное дело по факту гибели подростка в результате пожара

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Пермском крае на веранде дома на улице Златоустовской в Лысьве произошел пожар, после которого было обнаружено тело 14-летнего подростка.
- Возбуждено уголовное дело по факту гибели подростка в результате пожара, проводятся судебно-медицинская и пожарно-техническая экспертизы.
ПЕРМЬ, 19 июл - РИА Новости. Тело подростка обнаружено после пожара на веранде дома в Пермском крае, возбуждено дело, сообщает региональное управление СК.
По данным ведомства, на веранде дома на улице Златоустовской в Лысьве произошел пожар. Когда огонь был потушен, на месте инцидента спасатели нашли тело 14-летнего подростка.
"Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 109 УК РФ по факту гибели подростка в частном доме в результате пожара", - говорится в сообщении.
Сотрудники ведомства, чтобы разобраться в ситуации, назначили судебно-медицинскую и пожарно-техническую экспертизы, а также изъяли с веранды ряд предметов.