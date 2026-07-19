СК организовал проверку после гибели альпиниста на Эльбрусе

Краткий пересказ от РИА ИИ На Эльбрусе сорвались два альпиниста на высоте около 4200 метров, один из них погиб, второй получил травмы.

Региональное СУ СК организовало доследственную проверку по факту гибели альпиниста.

По ее результатам будет принято процессуальное решение.

НАЛЬЧИК, 19 июл – РИА Новости. Следователи проводят проверку по факту гибели альпиниста во время восхождения на Эльбрус, сообщили в региональном СУ СК РФ.

Ранее в воскресенье в Эльбрусском высокогорном поисково-спасательном отряде МЧС России сообщили РИА Новости, что на Эльбрусе сорвались два альпиниста на высоте около 4200-4600 метров, один из них погиб, второй получил травмы. На место выдвинулись 12 спасателей.

« "Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Кабардино-Балкарской Республике организована доследственная проверка по факту гибели альпиниста во время восхождения на восточную вершину горы Эльбрус", - говорится в сообщении

По предварительным данным ведомства, двое альпинистов, находясь на высоте 4200 метров на восточной вершине горы, сорвались со скал. Один из них погиб, другой получил значительные травмы.