Краткий пересказ от РИА ИИ Усталость, слабость и необъяснимая потеря веса могут быть ранними симптомами онкологических заболеваний, рассказала хирург-онкогинеколог Анна Макарова.

При раке яичников у женщины может увеличиться живот и стать другим на ощупь, также могут проявляться слабость, снижение аппетита и нехватка сил.

Важно обращать внимание на любые непривычные изменения в самочувствии, которые сохраняются в течение нескольких недель.

МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Усталость, слабость и необъяснимая потеря веса могут быть ранними симптомами онкологических заболеваний, которые появляются задолго до постановки диагноза, рассказала хирург-онкогинеколог Анна Макарова.

"Некоторые признаки все-таки могут появляться в начале заболевания. В их число доктор включила усталость, которую часто связывают с недосыпом, слабость, обычно списываемую на стресс, изменения аппетита и необъяснимую потерю веса", - пишет " Лента.ру " со ссылкой на Макарову.

Врач также отметила, что при раке яичников у женщины может увеличиться живот и стать другим на ощупь. Кроме того, к этому симптому, уточнила специалист, могут добавляться слабость, снижение аппетита и нехватка сил.

По словам онколога, важно внимательно относиться к любым изменениям в самочувствии, которые сохраняются в течение нескольких недель и становятся новой нормой.