Врач назвала ранние симптомы рака

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Усталость, слабость и необъяснимая потеря веса могут быть ранними симптомами онкологических заболеваний, рассказала хирург-онкогинеколог Анна Макарова.
- При раке яичников у женщины может увеличиться живот и стать другим на ощупь, также могут проявляться слабость, снижение аппетита и нехватка сил.
- Важно обращать внимание на любые непривычные изменения в самочувствии, которые сохраняются в течение нескольких недель.
МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Усталость, слабость и необъяснимая потеря веса могут быть ранними симптомами онкологических заболеваний, которые появляются задолго до постановки диагноза, рассказала хирург-онкогинеколог Анна Макарова.
"Некоторые признаки все-таки могут появляться в начале заболевания. В их число доктор включила усталость, которую часто связывают с недосыпом, слабость, обычно списываемую на стресс, изменения аппетита и необъяснимую потерю веса", - пишет "Лента.ру" со ссылкой на Макарову.
Врач также отметила, что при раке яичников у женщины может увеличиться живот и стать другим на ощупь. Кроме того, к этому симптому, уточнила специалист, могут добавляться слабость, снижение аппетита и нехватка сил.
По словам онколога, важно внимательно относиться к любым изменениям в самочувствии, которые сохраняются в течение нескольких недель и становятся новой нормой.
"Задача не в том, чтобы искать у себя рак по какому-то симптому. Задача - замечать изменения, которые для вас нехарактерны. Если что-то появилось, сохраняется неделями, усиливается или постепенно становится вашей новой нормой, это повод обратиться к врачу", - добавила Макарова.
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