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В Нижегородской области рыбак погиб при столкновении лодки с теплоходом - РИА Новости, 19.07.2026
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20:55 19.07.2026
В Нижегородской области рыбак погиб при столкновении лодки с теплоходом

В Нижегородской области рыбак погиб при столкновении лодки с пассажирским судном

© Фото : Прокуратура Московской областиСотрудник прокуратуры
Сотрудник прокуратуры - РИА Новости, 1920, 19.07.2026
© Фото : Прокуратура Московской области
Сотрудник прокуратуры. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Нижегородской области рыбак на лодке погиб при столкновении с пассажирским судном на подводных крыльях.
  • По предварительным данным, на реке Ока вблизи деревни Погорелки Павловского района пассажирский теплоход "Валдай 45р-4" совершил наезд на рыбацкую лодку.
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 19 июл - РИА Новости. Рыбак на лодке погиб при столкновении с пассажирским судном на подводных крыльях в Нижегородской области, сообщает Приволжская транспортная прокуратура.
По предварительным данным, днем 19 июля на реке Ока вблизи деревни Погорелки Павловского района пассажирский теплоход "Валдай 45р-4", следовавший по маршруту Павлово - Нижний Новгород, на судовом ходу совершил наезд на рыбацкую лодку.
"В результате происшествия находившийся в лодке мужчина погиб", - говорится в сообщении.
Нижегородская транспортная прокуратура проводит проверку соблюдения требований законодательства о безопасности судовождения.
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