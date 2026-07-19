В Нижегородской области рыбак погиб при столкновении лодки с теплоходом

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Нижегородской области рыбак на лодке погиб при столкновении с пассажирским судном на подводных крыльях.
- По предварительным данным, на реке Ока вблизи деревни Погорелки Павловского района пассажирский теплоход "Валдай 45р-4" совершил наезд на рыбацкую лодку.
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 19 июл - РИА Новости. Рыбак на лодке погиб при столкновении с пассажирским судном на подводных крыльях в Нижегородской области, сообщает Приволжская транспортная прокуратура.
По предварительным данным, днем 19 июля на реке Ока вблизи деревни Погорелки Павловского района пассажирский теплоход "Валдай 45р-4", следовавший по маршруту Павлово - Нижний Новгород, на судовом ходу совершил наезд на рыбацкую лодку.
"В результате происшествия находившийся в лодке мужчина погиб", - говорится в сообщении.
Нижегородская транспортная прокуратура проводит проверку соблюдения требований законодательства о безопасности судовождения.
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