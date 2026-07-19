Разработчики рассказали, когда роботы-гуманоиды появятся в домах людей

Краткий пересказ от РИА ИИ Представители китайских компаний-разработчиков роботов считают, что потребуется не менее пяти-десяти лет на то, чтобы роботы-гуманоиды появились в домах людей в качестве полноценных помощников.

На Всемирной конференции искусственного интеллекта в Шанхае представлены колесные человекоподобные роботы, которые могут готовить салаты и пиццу, но действуют при этом примерно в десять раз медленнее человека.

Разработчики роботов отмечают необходимость повышения способности роботов к обобщению и их обучаемости, чтобы они могли эффективно выполнять задачи в новой и непредсказуемой обстановке.

ШАНХАЙ, 19 июл - РИА Новости. Современные роботы-гуманоиды пока не достигли необходимого уровня безопасности и развития, поэтому потребуется не менее пяти-десяти лет на то, чтобы они появились в домах людей в качестве полноценных помощников, рассказали РИА Новости представители китайских компаний-разработчиков роботов.

Выставка роботов проходит в Шанхае в рамках Всемирной конференции искусственного интеллекта с 17 по 20 июля.

Представитель компании UniX AI Сюй Сяньвэй рассказал РИА Новости, что конечная цель компании заключается в создании полноразмерного, универсального человекоподобного робота для дома.

Представленные на стенде компании колесные человекоподобные роботы готовили салаты и пиццу, делая это примерно в десять раз медленнее человека, но, тем не менее, в конечном счете полностью выполняя заданные сценарии.

"Однако у нас есть серьезные опасения относительно ухода за членами семьи и пожилыми людьми. На данный момент мы в основном сосредоточены на пилотных проектах по сбору данных, поскольку с точки зрения безопасности воспроизводимость данных и конфиденциальность - это вопросы, по которым пока нет четкого законодательства, организационных структур или правил. Клиенты не могут игнорировать эти вопросы, поэтому мы постоянно работаем над ними", - рассказал Сюй Сяньвэй.

Он отметил, что разработчики изучают различные сценарии и методы взаимодействия робота с человеком, но их внедрение займет время.

"Я не могу назвать точные сроки, но это может быть пять-десять лет или даже дольше", - сказал собеседник агентства в ответ на вопрос о том, когда в домах людей появятся полноценные роботы-помощники.

В свою очередь, представитель компании Shenzhen Knowin Intelligent Фанлинь Цзяцзе рассказал РИА Новости, что они разрабатывают роботов, которые будут заниматься уборкой и стиркой, выполнять другие обязанности по дому.

"Наш текущий план - начать производство прототипов в следующем году, а затем перейти к серийному производству", - сказал Фанлинь Цзяцзе.

По его словам, чтобы роботы стали эффективными помощниками по дому, потребуется время и решение такой задачи, как повышение способности к обобщению, то есть умение выполнять задачи в новой и непредсказуемой обстановке.

Такая необходимость связана с тем, что все дома отличаются друг от друга, и домашний робот должен не просто выполнять запрограммированные действия, как, например, промышленные роботы, но и также анализировать обстановку и понимать, что делать в зависимости от ситуации.

"Одновременно с этим наши роботы должны обладать способностью быстро и легко обучаться. Это означает, что есть много вещей, с которыми они раньше не сталкивались, и они не знают, как ими пользоваться. Поэтому один из основных принципов разработки продукта заключается в том, что мы должны демонстрировать, как что-то использовать, обращаясь с роботом как с человеком, и при обучении он будет это запоминать. Таким образом, когда разные люди в разных домах будут его обучать, он будет становиться все более интеллектуальным", - добавил Фанлинь Цзяцзе.