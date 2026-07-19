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Разработчики рассказали, когда роботы-гуманоиды появятся в домах людей - РИА Новости, 19.07.2026
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05:37 19.07.2026 (обновлено: 09:30 19.07.2026)
Разработчики рассказали, когда роботы-гуманоиды появятся в домах людей

Роботы-гуманоиды смогут полноценно помогать по дому через пять-десять лет

© РИА Новости / Анна Раткогло | Перейти в медиабанкВсемирная конференция по искусственному интеллекту в Шанхае
Всемирная конференция по искусственному интеллекту в Шанхае - РИА Новости, 1920, 19.07.2026
© РИА Новости / Анна Раткогло
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Всемирная конференция по искусственному интеллекту в Шанхае
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Представители китайских компаний-разработчиков роботов считают, что потребуется не менее пяти-десяти лет на то, чтобы роботы-гуманоиды появились в домах людей в качестве полноценных помощников.
  • На Всемирной конференции искусственного интеллекта в Шанхае представлены колесные человекоподобные роботы, которые могут готовить салаты и пиццу, но действуют при этом примерно в десять раз медленнее человека.
  • Разработчики роботов отмечают необходимость повышения способности роботов к обобщению и их обучаемости, чтобы они могли эффективно выполнять задачи в новой и непредсказуемой обстановке.
ШАНХАЙ, 19 июл - РИА Новости. Современные роботы-гуманоиды пока не достигли необходимого уровня безопасности и развития, поэтому потребуется не менее пяти-десяти лет на то, чтобы они появились в домах людей в качестве полноценных помощников, рассказали РИА Новости представители китайских компаний-разработчиков роботов.
Выставка роботов проходит в Шанхае в рамках Всемирной конференции искусственного интеллекта с 17 по 20 июля.
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Представитель компании UniX AI Сюй Сяньвэй рассказал РИА Новости, что конечная цель компании заключается в создании полноразмерного, универсального человекоподобного робота для дома.
Представленные на стенде компании колесные человекоподобные роботы готовили салаты и пиццу, делая это примерно в десять раз медленнее человека, но, тем не менее, в конечном счете полностью выполняя заданные сценарии.
"Однако у нас есть серьезные опасения относительно ухода за членами семьи и пожилыми людьми. На данный момент мы в основном сосредоточены на пилотных проектах по сбору данных, поскольку с точки зрения безопасности воспроизводимость данных и конфиденциальность - это вопросы, по которым пока нет четкого законодательства, организационных структур или правил. Клиенты не могут игнорировать эти вопросы, поэтому мы постоянно работаем над ними", - рассказал Сюй Сяньвэй.
Он отметил, что разработчики изучают различные сценарии и методы взаимодействия робота с человеком, но их внедрение займет время.
"Я не могу назвать точные сроки, но это может быть пять-десять лет или даже дольше", - сказал собеседник агентства в ответ на вопрос о том, когда в домах людей появятся полноценные роботы-помощники.
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В свою очередь, представитель компании Shenzhen Knowin Intelligent Фанлинь Цзяцзе рассказал РИА Новости, что они разрабатывают роботов, которые будут заниматься уборкой и стиркой, выполнять другие обязанности по дому.
"Наш текущий план - начать производство прототипов в следующем году, а затем перейти к серийному производству", - сказал Фанлинь Цзяцзе.
По его словам, чтобы роботы стали эффективными помощниками по дому, потребуется время и решение такой задачи, как повышение способности к обобщению, то есть умение выполнять задачи в новой и непредсказуемой обстановке.
Такая необходимость связана с тем, что все дома отличаются друг от друга, и домашний робот должен не просто выполнять запрограммированные действия, как, например, промышленные роботы, но и также анализировать обстановку и понимать, что делать в зависимости от ситуации.
"Одновременно с этим наши роботы должны обладать способностью быстро и легко обучаться. Это означает, что есть много вещей, с которыми они раньше не сталкивались, и они не знают, как ими пользоваться. Поэтому один из основных принципов разработки продукта заключается в том, что мы должны демонстрировать, как что-то использовать, обращаясь с роботом как с человеком, и при обучении он будет это запоминать. Таким образом, когда разные люди в разных домах будут его обучать, он будет становиться все более интеллектуальным", - добавил Фанлинь Цзяцзе.
Он также отметил, что на совершенствование технологии потребуется время, поэтому в ближайшие несколько лет ожидать, что в продаже появится полноценный робот-гуманоид, который сможет эффективно и быстро делать всю домашнюю работу, не стоит.
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