Силы ПВО уничтожили 12 беспилотников над Калужской областью

МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Силы ПВО Минобороны России уничтожили 12 украинских БПЛА в небе над Калужской областью в воскресенье, пострадавших нет, сообщил губернатор региона Владислав Шапша.

Губернатор отметил, что, по предварительной информации, пострадавших и разрушений инфраструктуры нет, на местах работают оперативные группы.