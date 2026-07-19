Силы ПВО уничтожили 12 беспилотников над Калужской областью

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Силы ПВО Минобороны России уничтожили 12 украинских БПЛА в небе над Калужской областью.
- По предварительной информации, пострадавших и разрушений инфраструктуры нет.
МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Силы ПВО Минобороны России уничтожили 12 украинских БПЛА в небе над Калужской областью в воскресенье, пострадавших нет, сообщил губернатор региона Владислав Шапша.
Губернатор отметил, что, по предварительной информации, пострадавших и разрушений инфраструктуры нет, на местах работают оперативные группы.
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22 июня 2022, 17:18