ПВО уничтожила 161 украинский беспилотник над Россией

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Средства ПВО за 12 часов уничтожили 161 украинский беспилотник над российскими регионами.
- Дроны сбили над над Белгородской, Брянской, Владимирской, Калужской, Курской, Тульской областями, Московским регионом, Краснодарским краем, Крымом и Черным морем.
МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Средства противовоздушной обороны в течение дня уничтожили 161 украинский беспилотник над российскими регионами, сообщили в Минобороны РФ.
"В течение дня в период с 8.00 мск до 20.00 мск дежурными средствами ПВО перехвачен и уничтожен 161 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа", - говорится в сообщении.
Отмечается, что дроны были сбиты над Белгородской, Брянской, Владимирской, Калужской, Курской, Тульской областями, Московским регионом, Краснодарским краем, Крымом и Черным морем.
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22 июня 2022, 17:18