Российская ПВО сбила 678 беспилотников ВСУ за сутки

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Силы ПВО за сутки уничтожили 678 беспилотников ВСУ.
- Также были сбиты две управляемые ракеты «Нептун-МД» и реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS.
МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Силы ПВО за сутки уничтожили 678 беспилотников, две управляемые ракеты "Нептун-МД" и реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS ВСУ, сообщило Минобороны России.
"Средствами противовоздушной обороны сбиты две управляемые ракеты большой дальности "Нептун-МД", восемь управляемых авиационных бомб, реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS производства США и 678 беспилотных летательных аппарата самолетного типа", - говорится в сообщении.
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