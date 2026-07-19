Силы ПВО за ночь уничтожили 140 украинских дронов

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"В течение ночи в период с 20.00 мск 18 июля т.г. до 8.00 мск 19 июля т.г. дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 140 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", - говорится в сообщении.