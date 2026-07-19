Силы ПВО за ночь уничтожили 140 украинских дронов

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Силы противовоздушной обороны за прошедшую ночь перехватили и уничтожили 140 украинских беспилотников.
- Дроны были сбиты над несколькими регионами России, включая Белгородскую, Брянскую, Воронежскую, Калужскую, Курскую, Ростовскую области, Московский регион, Краснодарский край, Крым, а также над Азовским и Черным морями.
МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Силы противовоздушной обороны за прошедшую ночь перехватили и уничтожили 140 украинских беспилотников, сообщили в Минобороны РФ.
«
"В течение ночи в период с 20.00 мск 18 июля т.г. до 8.00 мск 19 июля т.г. дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 140 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", - говорится в сообщении.
Отмечается, что дроны сбиты над Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Ростовской областями, Московским регионом, Краснодарским краем, Крымом, Азовским и Черным морями.