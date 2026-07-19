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Силы ПВО за ночь уничтожили 140 украинских дронов - РИА Новости, 19.07.2026
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09:05 19.07.2026 (обновлено: 09:20 19.07.2026)
Силы ПВО за ночь уничтожили 140 украинских дронов

МО: силы ПВО за ночь уничтожили 140 украинских дронов

© РИА Новости / Сергей Мирный | Перейти в медиабанкБоевая работа расчета зенитно-ракетного комплекса "Тор-М2"
Боевая работа расчета зенитно-ракетного комплекса Тор-М2 - РИА Новости, 1920, 19.07.2026
© РИА Новости / Сергей Мирный
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Боевая работа расчета зенитно-ракетного комплекса "Тор-М2". Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Силы противовоздушной обороны за прошедшую ночь перехватили и уничтожили 140 украинских беспилотников.
  • Дроны были сбиты над несколькими регионами России, включая Белгородскую, Брянскую, Воронежскую, Калужскую, Курскую, Ростовскую области, Московский регион, Краснодарский край, Крым, а также над Азовским и Черным морями.
МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Силы противовоздушной обороны за прошедшую ночь перехватили и уничтожили 140 украинских беспилотников, сообщили в Минобороны РФ.
«

"В течение ночи в период с 20.00 мск 18 июля т.г. до 8.00 мск 19 июля т.г. дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 140 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", - говорится в сообщении.

Отмечается, что дроны сбиты над Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Ростовской областями, Московским регионом, Краснодарским краем, Крымом, Азовским и Черным морями.
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