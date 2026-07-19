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Путин выразил признательность бойцам из КНДР за помощь в Курской области - РИА Новости, 19.07.2026
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19:44 19.07.2026 (обновлено: 19:47 19.07.2026)
Путин выразил признательность бойцам из КНДР за помощь в Курской области

Путин: бойцы из КНДР, освобождавшие Курскую область, отмечены госнаградами РФ

© РИА Новости / Павел Быркин | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ
Президент РФ Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ - РИА Новости, 1920, 19.07.2026
© РИА Новости / Павел Быркин
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Воины КНДР вместе с российскими военными принимали участие в освобождении Курской области от ВСУ и были отмечены государственными наградами РФ.
  • Президент России Владимир Путин выразил признательность за поддержку специальной военной операции со стороны КНДР.
МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Подвиг воинов КНДР, которые вместе с российскими военными принимали участие в освобождении Курской области от ВСУ, отмечен государственными наградами РФ, сообщил президент России Владимир Путин.
Глава государства в воскресенье провел в Кремле встречу с главой МИД КНДР Цой Сон Хи. Он выразил признательность за поддержку специальной военной операции со стороны КНДР и решение ее руководства направить корейских бойцов на освобождение Курской области.
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"Доблесть, отвага, мужество и героизм ваших воинов отмечены государственными наградами Российской Федерации. Никогда не забудем их подвига", - сказал Путин во время встречи с главой МИД КНДР.
Он подчеркнул, что в России будут чтить память о корейских бойцах, которые принимали участие в СВО, наравне с памятью о российских героях.
В апреле 2025 года начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов доложил президенту России Владимиру Путину о том, что солдаты и офицеры Корейской народной армии выполняли боевые задачи вместе с российскими военными в Курской области. Лидер КНДР Ким Чен Ын также принял решение направить в Россию тысячу саперов для разминирования территории региона.
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В миреРоссияКНДРКурская областьВладимир ПутинЦой Сон ХиВалерий ГерасимовВооруженные силы УкраиныКорейская народная армия
 
 
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