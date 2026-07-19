Путин выразил признательность бойцам из КНДР за помощь в Курской области

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Воины КНДР вместе с российскими военными принимали участие в освобождении Курской области от ВСУ и были отмечены государственными наградами РФ.
- Президент России Владимир Путин выразил признательность за поддержку специальной военной операции со стороны КНДР.
МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Подвиг воинов КНДР, которые вместе с российскими военными принимали участие в освобождении Курской области от ВСУ, отмечен государственными наградами РФ, сообщил президент России Владимир Путин.
Глава государства в воскресенье провел в Кремле встречу с главой МИД КНДР Цой Сон Хи. Он выразил признательность за поддержку специальной военной операции со стороны КНДР и решение ее руководства направить корейских бойцов на освобождение Курской области.
"Доблесть, отвага, мужество и героизм ваших воинов отмечены государственными наградами Российской Федерации. Никогда не забудем их подвига", - сказал Путин во время встречи с главой МИД КНДР.
Он подчеркнул, что в России будут чтить память о корейских бойцах, которые принимали участие в СВО, наравне с памятью о российских героях.
В апреле 2025 года начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов доложил президенту России Владимиру Путину о том, что солдаты и офицеры Корейской народной армии выполняли боевые задачи вместе с российскими военными в Курской области. Лидер КНДР Ким Чен Ын также принял решение направить в Россию тысячу саперов для разминирования территории региона.