Путин выразил признательность бойцам из КНДР за помощь в Курской области

Краткий пересказ от РИА ИИ Воины КНДР вместе с российскими военными принимали участие в освобождении Курской области от ВСУ и были отмечены государственными наградами РФ.

Президент России Владимир Путин выразил признательность за поддержку специальной военной операции со стороны КНДР.

МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Подвиг воинов КНДР, которые вместе с российскими военными принимали участие в освобождении Курской области от ВСУ, отмечен государственными наградами РФ, сообщил президент России Владимир Путин.

Глава государства в воскресенье провел в Кремле встречу с главой МИД КНДР Цой Сон Хи . Он выразил признательность за поддержку специальной военной операции со стороны КНДР и решение ее руководства направить корейских бойцов на освобождение Курской области.

"Доблесть, отвага, мужество и героизм ваших воинов отмечены государственными наградами Российской Федерации. Никогда не забудем их подвига", - сказал Путин во время встречи с главой МИД КНДР.

Он подчеркнул, что в России будут чтить память о корейских бойцах, которые принимали участие в СВО, наравне с памятью о российских героях.