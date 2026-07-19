Путин поздравил КНДР с предстоящей 73-й годовщиной победы в Корейской войне

"Знаю, что скоро в Корейской Народно-Демократической Республике будет отмечаться праздник - 73-я годовщина победы Корейской Народно-Демократической Республики в войне 1950-53 годов. Хотел бы поздравить корейских друзей с этой знаменательной памятной датой", - сказал Путин.