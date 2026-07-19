Краткий пересказ от РИА ИИ
- Владимир Путин поздравил КНДР с предстоящей 73-й годовщиной победы в Корейской войне 1950–1953 годов.
МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил КНДР с предстоящей 73-й годовщиной победы в Корейской войне.
Российский лидер в воскресенье провел в Кремле встречу с главой МИД КНДР Цой Сон Хи.
"Знаю, что скоро в Корейской Народно-Демократической Республике будет отмечаться праздник - 73-я годовщина победы Корейской Народно-Демократической Республики в войне 1950-53 годов. Хотел бы поздравить корейских друзей с этой знаменательной памятной датой", - сказал Путин.
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