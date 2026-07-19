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Глава МИД КНДР передала Путину товарищеский привет от Ким Чен Ына - РИА Новости, 19.07.2026
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19:25 19.07.2026
Глава МИД КНДР передала Путину товарищеский привет от Ким Чен Ына

Глава МИД КНДР передала Путину теплый товарищеский привет от Ким Чен Ына

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и министр иностранных дел КНДР Цой Сон Хи
Президент РФ Владимир Путин и министр иностранных дел КНДР Цой Сон Хи - РИА Новости, 1920, 19.07.2026
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин и министр иностранных дел КНДР Цой Сон Хи. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Министр иностранных дел КНДР Цой Сон Хи передала приветствие от Ким Чен Ына президенту России Владимиру Путину.
  • Встреча президента России с главой МИД КНДР проходит в Кремле.
МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Министр иностранных дел КНДР Цой Сон Хи передала теплый товарищеский привет президенту России Владимиру Путину от лидера КНДР Ким Чен Ына.
Путин в Кремле в воскресенье проводит встречу с главой МИД КНДР.
"Прежде всего, позвольте мне по поручению с уважением передать теплый товарищеский привет от уважаемого председателя государственных дел (КНДР - ред.) товарища Ким Чен Ына в адрес самого близкого и дорогого друга, товарища президента Путина", - сказала министр.
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