Глава МИД КНДР передала Путину товарищеский привет от Ким Чен Ына

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Министр иностранных дел КНДР Цой Сон Хи передала приветствие от Ким Чен Ына президенту России Владимиру Путину.
- Встреча президента России с главой МИД КНДР проходит в Кремле.
МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Министр иностранных дел КНДР Цой Сон Хи передала теплый товарищеский привет президенту России Владимиру Путину от лидера КНДР Ким Чен Ына.
"Прежде всего, позвольте мне по поручению с уважением передать теплый товарищеский привет от уважаемого председателя государственных дел (КНДР - ред.) товарища Ким Чен Ына в адрес самого близкого и дорогого друга, товарища президента Путина", - сказала министр.
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