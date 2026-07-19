Глава МИД КНДР передала Путину товарищеский привет от Ким Чен Ына

"Прежде всего, позвольте мне по поручению с уважением передать теплый товарищеский привет от уважаемого председателя государственных дел (КНДР - ред.) товарища Ким Чен Ына в адрес самого близкого и дорогого друга, товарища президента Путина", - сказала министр.