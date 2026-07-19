Путин поблагодарил КНДР за поддержку СВО

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Владимир Путин выразил признательность КНДР за поддержку специальной военной операции.
- Президент России проводит встречу с главой МИД КНДР Цой Сон Хи в Кремле.
МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин выразил признательность КНДР за поддержку специальной военной операции.
Глава государства в Кремле проводит встречу с главой МИД КНДР Цой Сон Хи.
"Еще раз хочу выразить признательность за поддержку в проводимой нами специальной военной операции", - заявил Путин.