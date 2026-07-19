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Путин: Россия будет чтить память о воинах КНДР, которые участвовали в СВО - РИА Новости, 19.07.2026
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19:08 19.07.2026 (обновлено: 20:04 19.07.2026)
Путин: Россия будет чтить память о воинах КНДР, которые участвовали в СВО

Путин: Россия будет чтить память о воинах КНДР, которые приняли участие в СВО

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 19.07.2026
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Владимир Путин заявил, что Россия будет чтить память о воинах КНДР, участвовавших в специальной военной операции, наравне с памятью о российских бойцах.
  • Президент России поблагодарил руководство КНДР за решение направить бойцов Корейской народной армии для участия в освобождении территории Курской области.
МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Россия будет чтить память о воинах КНДР, которые приняли участие в специальной военной операции, наравне с памятью о российских бойцах, заявил президент России Владимир Путин.
Глава государства поблагодарил руководство КНДР за поддержку проводимой Россией специальной военной операции.
"(Выражаю признательность - ред.) за решение направить бойцов Корейской народной армии для участия в освобождении территории Курской области. Доблесть, отвага, мужество и героизм ваших воинов отмечены государственными наградами Российский Федерации. Никогда не забудем их подвига, будем чтить корейских героев наравне с нашими соотечественниками", - сказал Путин во время встречи с главой МИД КНДР.
В апреле 2025 года начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов доложил Путину, что солдаты и офицеры Корейской народной армии (КНА) выполняли боевые задачи вместе с российскими военнослужащими в Курской области - спецназ КНДР участвовал в отражении вторжения Украины в Курскую область. Лидер КНДР Ким Чен Ын также принял решение направить в Россию тысячу саперов для разминирования территории Курской области.
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