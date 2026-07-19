Путин: Россия будет чтить память о воинах КНДР, которые участвовали в СВО

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Владимир Путин заявил, что Россия будет чтить память о воинах КНДР, участвовавших в специальной военной операции, наравне с памятью о российских бойцах.
- Президент России поблагодарил руководство КНДР за решение направить бойцов Корейской народной армии для участия в освобождении территории Курской области.
МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Россия будет чтить память о воинах КНДР, которые приняли участие в специальной военной операции, наравне с памятью о российских бойцах, заявил президент России Владимир Путин.
"(Выражаю признательность - ред.) за решение направить бойцов Корейской народной армии для участия в освобождении территории Курской области. Доблесть, отвага, мужество и героизм ваших воинов отмечены государственными наградами Российский Федерации. Никогда не забудем их подвига, будем чтить корейских героев наравне с нашими соотечественниками", - сказал Путин во время встречи с главой МИД КНДР.
В апреле 2025 года начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов доложил Путину, что солдаты и офицеры Корейской народной армии (КНА) выполняли боевые задачи вместе с российскими военнослужащими в Курской области - спецназ КНДР участвовал в отражении вторжения Украины в Курскую область. Лидер КНДР Ким Чен Ын также принял решение направить в Россию тысячу саперов для разминирования территории Курской области.