Путин отметил взаимопонимание в дружеских отношениях с Ким Чен Ыном

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Владимир Путин провел встречу с главой МИД КНДР Цой Сон Хи.
- Президент России передал привет и наилучшие пожелания Ким Чен Ыну, отметив глубокое взаимопонимание и дружеские доверительные отношения.
МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин отметил глубокое взаимопонимание в дружеских отношениях с председателем КНДР Ким Чен Ыном.
"Я очень высоко ценю сложившееся между нами взаимопонимание, по всем вопросам есть дружеские доверительные отношения", - сказал Путин.
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Вчера, 19:10