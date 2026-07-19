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Путин отметил взаимопонимание в дружеских отношениях с Ким Чен Ыном - РИА Новости, 19.07.2026
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19:05 19.07.2026 (обновлено: 19:24 19.07.2026)
Путин отметил взаимопонимание в дружеских отношениях с Ким Чен Ыном

Путин отметил глубокое взаимопонимание в дружеских отношениях с Ким Чен Ыном

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 19.07.2026
© РИА Новости / POOL
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Владимир Путин провел встречу с главой МИД КНДР Цой Сон Хи.
  • Президент России передал привет и наилучшие пожелания Ким Чен Ыну, отметив глубокое взаимопонимание и дружеские доверительные отношения.
МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин отметил глубокое взаимопонимание в дружеских отношениях с председателем КНДР Ким Чен Ыном.
Путин в воскресенье провел в Кремле встречу с главой МИД КНДР Цой Сон Хи. Во время встречи российский президент передал привет и наилучшие пожелания Ким Чен Ыну.
"Я очень высоко ценю сложившееся между нами взаимопонимание, по всем вопросам есть дружеские доверительные отношения", - сказал Путин.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 19.07.2026
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Ким Чен ЫнВладимир ПутинКНДРРоссияЦой Сон Хи
 
 
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