Краткий пересказ от РИА ИИ Итальянский бизнес в России потерял более 40 миллиардов евро за четыре года западных санкций, сообщил Витторио Торрембини.

Более 250 итальянских компаний продолжают работать в РФ, и многие другие, включая Prada, заинтересованы в выходе на российский рынок.

МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. Люксовый бренд одежды Prada мечтает о большом и перспективном российском рынке, заявил РИА Новости президент GIM Unimpresa в России Витторио Торрембини.

В четверг он сообщил, что итальянский бизнес в стране потерял за четыре года западных санкций уже более 40 миллиардов евро, при этом 250 компаний по-прежнему работают на отечественном рынке.

"Число компаний, готовых вернуться или выйти на российский рынок, трудно перечислить, как и области, в которых они представлены", — сказал он в кулуарах генеральной ассамблеи GIM Unimpresa в России.

На вопрос, есть ли среди них, например, известные бренды одежды, он ответил утвердительно.

« "Prada, как и многие другие. Все они мечтают о большом и перспективном российском рынке", — уточнил Торрембини.

Итальянский дом моды Prada в 2022 году приостановил розничные продажи и закрыл свои бутики в России.