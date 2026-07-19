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Глава итальянской ассоциации рассказал о мечте Prada вернуться в Россию - РИА Новости, 19.07.2026
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01:45 19.07.2026 (обновлено: 02:10 19.07.2026)
Глава итальянской ассоциации рассказал о мечте Prada вернуться в Россию

Глава GIM Unimpresa Торрембини: Prada мечтает о российском рынке

© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкЗакрытый магазин Prada в ЦУМе
Закрытый магазин Prada в ЦУМе - РИА Новости, 1920, 19.07.2026
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Закрытый магазин Prada в ЦУМе. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Итальянский бизнес в России потерял более 40 миллиардов евро за четыре года западных санкций, сообщил Витторио Торрембини.
  • Более 250 итальянских компаний продолжают работать в РФ, и многие другие, включая Prada, заинтересованы в выходе на российский рынок.
МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. Люксовый бренд одежды Prada мечтает о большом и перспективном российском рынке, заявил РИА Новости президент GIM Unimpresa в России Витторио Торрембини.
В четверг он сообщил, что итальянский бизнес в стране потерял за четыре года западных санкций уже более 40 миллиардов евро, при этом 250 компаний по-прежнему работают на отечественном рынке.
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"Число компаний, готовых вернуться или выйти на российский рынок, трудно перечислить, как и области, в которых они представлены", — сказал он в кулуарах генеральной ассамблеи GIM Unimpresa в России.
На вопрос, есть ли среди них, например, известные бренды одежды, он ответил утвердительно.
«
"Prada, как и многие другие. Все они мечтают о большом и перспективном российском рынке", — уточнил Торрембини.
Итальянский дом моды Prada в 2022 году приостановил розничные продажи и закрыл свои бутики в России.
Власти неоднократно заявляли, что привилегий и преференций для возвращающихся в страну западных компаний не будет, они должны будут выходить на рынок на конкурентной основе.
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