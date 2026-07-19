В Москве задержали блогершу, снимавшую себя обнаженной в магазине

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Блогерша была задержана за съемку себя в обнаженном виде в магазине на улице Волоколамское шоссе в Москве.
- Задержанная — 22-летняя уроженка Пермского края, по утверждению Екатерины Мизулиной, речь идет об Анастасии Брагиной.
- Материалы проверки будут переданы в следственные органы для принятия процессуального решения.
МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. ГУ МВД по столице сообщило о задержании блогерши, снимавшей себя голой в магазине в Москве, по утверждению главы Лиги безопасного интернета Екатерины Мизулиной, речь идет об Анастасии Брагиной.
По данным ГУ МВД по Москве, сегодня в интернете были выявлены публикации, где девушка снимает себя на видео обнаженной в общественных местах. Была организована проверка.
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Предварительно установлено, что сегодня в первой половине дня в магазине на улице Волоколамское шоссе блогерша находилась в обнаженном виде. Она совершала покупки и записывала все происходящее на видео в свой канал.
"В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска ОМВД России по району Покровское-Стрешнево установили и задержали 22-летнюю уроженку Пермского края", - говорится в официальном канале ведомства на платформе "Макс".
Отмечается, что материалы проверки будут переданы в следственные органы для принятия процессуального решения.
Ранее Мизулина писала в своем Telegram-канале, что обращалась в правоохранительные органы в связи с распространением Брагиной порнографии среди детей и пропагандой наркотиков. Позднее она сообщила, что, по ее информации, задержана именно эта блогерша.
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