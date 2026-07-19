В Москве задержали блогершу, снимавшую себя обнаженной в магазине

Краткий пересказ от РИА ИИ Блогерша была задержана за съемку себя в обнаженном виде в магазине на улице Волоколамское шоссе в Москве.

Задержанная — 22-летняя уроженка Пермского края, по утверждению Екатерины Мизулиной, речь идет об Анастасии Брагиной.

Материалы проверки будут переданы в следственные органы для принятия процессуального решения.

МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. ГУ МВД по столице сообщило о задержании блогерши, снимавшей себя голой в магазине в Москве, по утверждению главы Лиги безопасного интернета Екатерины Мизулиной, речь идет об Анастасии Брагиной.

По данным ГУ МВД по Москве , сегодня в интернете были выявлены публикации, где девушка снимает себя на видео обнаженной в общественных местах. Была организована проверка.

Предварительно установлено, что сегодня в первой половине дня в магазине на улице Волоколамское шоссе блогерша находилась в обнаженном виде. Она совершала покупки и записывала все происходящее на видео в свой канал.

"В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска ОМВД России по району Покровское-Стрешнево установили и задержали 22-летнюю уроженку Пермского края", - говорится в официальном канале ведомства на платформе " Макс ".

Отмечается, что материалы проверки будут переданы в следственные органы для принятия процессуального решения.