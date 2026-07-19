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В Югре проверят сообщения о подростке, катавшемся на самокате по мемориалу - РИА Новости, 19.07.2026
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16:12 19.07.2026 (обновлено: 16:33 19.07.2026)
В Югре проверят сообщения о подростке, катавшемся на самокате по мемориалу

СК проверяет сообщения о подростке, катавшемся на самокате по мемориалу в Югре

© СоцсетиКадр видео, на котором подросток прокатился на самокате по мемориальной плите в Югорске
Кадр видео, на котором подросток прокатился на самокате по мемориальной плите в Югорске - РИА Новости, 1920, 19.07.2026
© Соцсети
Кадр видео, на котором подросток прокатился на самокате по мемориальной плите в Югорске
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Югорске организовали проверку из-за сообщения о подростке, который катался на самокате по гранитной плите мемориала "Воинская Слава" и курил на территории комплекса.
ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 июл - РИА Новости. Следователи в ХМАО ведут проверку после сообщения о подростке, катавшемся на самокате по плите мемориала "Воинская слава" и курившем на территории комплекса, сообщает пресс-служба СК Югры.
«
"В Югорске организована процессуальная проверка по публикации социальных медиа о противоправных действиях подростка на мемориальном комплексе. В ходе мониторинга социальных медиа выявлена публикация о том, что в городе Югорске 14-летний подросток катался на самокате по гранитной плите мемориала "Воинская Слава", а также курил на территории мемориального комплекса", - говорится в сообщении.
Проверка организована по признакам преступления, предусмотренного статьей 243.4 УК РФ (осквернение памятников, стел, обелисков, иных мемориальных сооружений или объектов, увековечивающих память погибших при защите Отечества или его интересов либо посвященных дням воинской славы России).
Следователи дадут правовую оценку действиям подростка и проверят условия его проживания и воспитания, по результатам проверки будет принято процессуальное решение.
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