В Перу произошло землетрясение, пять человек погибли

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Землетрясение магнитудой 5,1 произошло в Перу в субботу вечером.
- Пять человек погибли и 16 пострадали в результате землетрясения, сильнее всего пострадала провинция Чупака в регионе Хунин.
МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. Жертвами землетрясения в Перу стали как минимум пять человек, передает радио RPP.
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"По меньшей мере пять человек скончались в результате землетрясения магнитудой 5,1, зарегистрированного ночью в субботу", — говорится в сообщении со ссылкой на полицию.
Министерство здравоохранения Перу, в свою очередь, сообщило о 16 пострадавших от землетрясения.
Сильнее всего стихия затронула провинцию Чупака в регионе Хунин. Все пятеро погибших проживали в районе Чонгос Бахо в этой провинции.
Спасатели продолжают искать людей под завалами, заявили местные власти.