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В Перу произошло землетрясение, пять человек погибли - РИА Новости, 19.07.2026
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11:15 19.07.2026 (обновлено: 17:16 19.07.2026)
В Перу произошло землетрясение, пять человек погибли

В Перу зафсиксировали землетрясение магнитудой 5,1, погибли пять человек

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкСейсмограмма
Сейсмограмма - РИА Новости, 1920, 19.07.2026
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Землетрясение магнитудой 5,1 произошло в Перу в субботу вечером.
  • Пять человек погибли и 16 пострадали в результате землетрясения, сильнее всего пострадала провинция Чупака в регионе Хунин.
МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. Жертвами землетрясения в Перу стали как минимум пять человек, передает радио RPP.
«

"По меньшей мере пять человек скончались в результате землетрясения магнитудой 5,1, зарегистрированного ночью в субботу", — говорится в сообщении со ссылкой на полицию.

Министерство здравоохранения Перу, в свою очередь, сообщило о 16 пострадавших от землетрясения.
Сильнее всего стихия затронула провинцию Чупака в регионе Хунин. Все пятеро погибших проживали в районе Чонгос Бахо в этой провинции.
Спасатели продолжают искать людей под завалами, заявили местные власти.
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