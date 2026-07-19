Рейтинг@Mail.ru
В Пермском крае более 50 домов попали в зону затопления после ливня - РИА Новости, 19.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:46 19.07.2026 (обновлено: 19:48 19.07.2026)
В Пермском крае более 50 домов попали в зону затопления после ливня

Более 50 домов попали в зону затопления после ливня в Пермском крае

© РИА Новости / Андрей ДаниловПоследствия ливня
Последствия ливня - РИА Новости, 1920, 19.07.2026
© РИА Новости / Андрей Данилов
Последствия ливня. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Более 50 домов попали в зону затопления после ливня в населенных пунктах Октябрьского округа Пермского края.
  • Пострадавших нет.
ПЕРМЬ, 19 июл - РИА Новости. Более 50 домов попали в зону затопления после ливня в населенных пунктах Октябрьского округа Пермского края, сообщает региональное ГУ МЧС.
"В результате осадков в виде продолжительного сильного дождя: всего в зону затопления попало 53 жилых дома и приусадебных участка. Пострадавших нет", - говорится в сообщении.
Кадры из Каменска-Уральского в Свердловской области - РИА Новости, 1920, 19.07.2026
В Каменске-Уральском ливни подтопили перинатальный центр
Вчера, 10:02
Уточняется, что в селе Ишимово в Октябрьском районе в зону затопления попали 48 домов, в деревне Адилева - два дома, в деревне Малый Сарс - три дома. Освободились от воды 16 приусадебных участков и 15 жилых домов в деревнях Верх-Ирень, Мостовая и Атнягузи.
Краевая прокуратура в воскресенье сообщила, что после мощных ливней в регионе в некоторых реках поднялась вода, в результате оказались подтоплены домовладения и дороги в Октябрьском, Лысьвенском, Пермском округах и еще в ряде других территорий.
В Пермском крае несколько дней наблюдаются продолжительные и временами сильные дожди. В Октябрьском округе из-за непогоды ввели режим ЧС.
Провал грунта в Новосибирске - РИА Новости, 1920, 17.07.2026
Провал грунта в Новосибирске частично обрушился после ливня
17 июля, 16:32
 
ПроисшествияПермский крайОктябрьский районОктябрьскийМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала