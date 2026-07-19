Во Франции задержали подозреваемого в поджоге Булонского леса

МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Расположенный на окраине Парижа Булонский лес подожгли, однако огонь удалось вовремя потушить, силовики задержали подозреваемого, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на источник в полиции.

По его данным, инцидент произошел поздно вечером в пятницу, прибывшие на место полицейские обнаружили воспламенившуюся стопку хвороста, огонь успел распространиться на одно из деревьев. Им удалось потушить пламя огнетушителями.