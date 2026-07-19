Во Франции задержали подозреваемого в поджоге Булонского леса

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Булонском лесу на окраине Парижа произошел поджог, но огонь удалось вовремя потушить.
- Подозреваемый, 23-летний мужчина, задержан полицией.
МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Расположенный на окраине Парижа Булонский лес подожгли, однако огонь удалось вовремя потушить, силовики задержали подозреваемого, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на источник в полиции.
"Мужчина 23 лет был помещен под стражу в пятницу вечером в Париже за то, что намеренно совершил поджог, как он заявил, с целью устроить пожар в Булонском лесу на западе Парижа", - пишет агентство.
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По его данным, инцидент произошел поздно вечером в пятницу, прибывшие на место полицейские обнаружили воспламенившуюся стопку хвороста, огонь успел распространиться на одно из деревьев. Им удалось потушить пламя огнетушителями.
Полиция начала расследование этого происшествия.
Ранее крупный пожар вспыхнул в лесу Фонтенбло под Парижем и охватил более 2 тысяч гектаров, что составляет 10% от общей площади массива. Он был локализован, однако позднее там произошли повторные возгорания. Подполковник пожарной службы Оливье Конта в субботу заявил, что пожарным может потребоваться еще несколько десятков дней, чтобы окончательно справиться с возгоранием в этом лесном массиве.