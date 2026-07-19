Овчинский: в Москве выбрали подрядчика для семи домов по реновации в СВАО

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"Новостройки возведут в трех районах на северо-востоке столицы. В Марьиной Роще на участках площадью более 2,3 гектара построят четыре жилых комплекса. Еще два дома появятся в Бутырском районе на участках площадью свыше 0,9 гектара. Также в Лосиноостровском районе на участке почти 0,9 гектара возведут новостройку", – цитирует Овчинского пресс-служба департамента градполитики.