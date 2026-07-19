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Овчинский: в Москве выбрали подрядчика для семи домов по реновации в СВАО - РИА Новости, 19.07.2026
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14:41 19.07.2026
Овчинский: в Москве выбрали подрядчика для семи домов по реновации в СВАО

Овчинский: определен подрядчик для семи ЖК по реновации на северо-востоке Москвы

© Фото : Пресс-служба департамента градостроительной политики МосквыМинистр правительства столицы, глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский
Министр правительства столицы, глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский - РИА Новости, 1920, 19.07.2026
© Фото : Пресс-служба департамента градостроительной политики Москвы
Министр правительства столицы, глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский
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МОСКВА, 19 июл – РИА Новости. Фонд реновации выбрал подрядчика для проектирования и возведения семи жилых комплексов для участников программы реновации на северо-востоке Москвы, сообщил министр правительства столицы, глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.
«
"Новостройки возведут в трех районах на северо-востоке столицы. В Марьиной Роще на участках площадью более 2,3 гектара построят четыре жилых комплекса. Еще два дома появятся в Бутырском районе на участках площадью свыше 0,9 гектара. Также в Лосиноостровском районе на участке почти 0,9 гектара возведут новостройку", – цитирует Овчинского пресс-служба департамента градполитики.
Суммарная площадь квартир в новых жилых комплексах в Марьиной Роще составит около 45 тысяч квадратных метров, в Бутырском районе – более 36,2 тысячи "квадратов", в Лосиноостровском – порядка 22 тысяч "квадратов", уточнил чиновник.
Фасады новостроек, по словам руководителя департамента, разработают по индивидуальным проектам с учетом архитектурного облика районов, чтобы органично вписать новые здания в существующую застройку.
Многоквартирные дома, кроме того, построят с соблюдением принципов безбарьерной среды, проектами также предусмотрено возведение подземных паркингов, добавил министр.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о завершении строительства трехсекционного 11-этажного монолитного жилого комплекса на 140 квартир в рамках программы реновации в районе Щербинка на улице Чапаева, 4. В новостройку переедут 56 семей.
 
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