Овчинский: дом по проекту "Московские кварталы" построили на севере столицы

МОСКВА, 19 июл – РИА Новости. Жилой комплекс на примерно 35 тысяч квадратных метров построили в рамках проекта "Московские кварталы" в Бескудниковском районе на севере Москвы, рассказал министр правительства столицы, глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.

"В Бескудниковском районе завершено строительство жилого комплекса, в нем 364 квартиры жилой площадью свыше 20 тысяч квадратных метров. Дом построен по монолитной технологии, которая обеспечит высокую надежность и долговечность эксплуатации здания. Благодаря г-образной форме новостройки удалось создать приватное дворовое пространство", – приводит слова Овчинского пресс-служба департамента градполитики.

Жилой комплекс находится на Дмитровском шоссе, 93, корпус 3, уточнил чиновник. Пятисекционный дом имеет переменную этажность – от девяти до 14 уровней, в отделке его фасадов преобладают зелено-серый, белый и антрацитово-серый цвета, заметил министр.

Первый этаж новостройки нежилой, там предусмотрены колясочные и комнаты консьержа, а также помещения под коммерческие объекты, где впоследствии смогут открыться аптеки, досуговые центры, кофейни и другие сервисы, добавил руководитель департамента. Есть подземная парковка. Во дворе многоквартирного дома оборудованы детская и спортивная площадки, место для спокойного отдыха.

Вся необходимая социальная и транспортная инфраструктура – школы, магазины, спортобъекты, станция метро "Селигерская" – находится в шаговой доступности от новостройки на Дмитровском шоссе, подчеркнул Овчинский. Кроме того, дополнил он, поблизости расположены сразу несколько зеленых зон: парк "Орловский сад", парк имени Святослава Федорова с фонтанами, беседками и скейт-парком и парк "Ангарские пруды" с живописными водоемами.