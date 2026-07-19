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Страны Персидского залива и ЕС отвергли сборы за проход по Ормузу - РИА Новости, 19.07.2026
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02:45 19.07.2026
Страны Персидского залива и ЕС отвергли сборы за проход по Ормузу

Аравийские монархии и страны ЕС выступили против сборов за проход по Ормузу

© AP Photo / Asghar BesharatiТанкеры в Ормузском проливе у побережья острова Кешм, Иран
Танкеры в Ормузском проливе у побережья острова Кешм, Иран - РИА Новости, 1920, 19.07.2026
© AP Photo / Asghar Besharati
Танкеры в Ормузском проливе у побережья острова Кешм, Иран. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Аравийские монархии и страны Евросоюза выступили против установления контроля над Ормузским проливом.
  • Представители Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива и стран Евросоюза провели встречу по безопасности в Брюсселе.
ДОХА, 19 июл - РИА Новости. Аравийские монархии и страны Евросоюза выступили против установления контроля над Ормузским проливом и взимание сборов за судоходство, говорится в совместном заявлении стран двух регионов по итогам форума высокого уровня по региональной безопасности и сотрудничеству.
Представители шести стран в составе Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива и стран Евросоюза провели встречу по безопасности в Брюсселе.
"Мы отвергаем претензии любой страны на суверенитет или контроль над Ормузским проливом и выступаем против взимания сборов за транзит или обслуживание морского судоходства", - говорится в документе, опубликованном саудовским телеканалом Al Ekhbariya.
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