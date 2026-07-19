Страны Персидского залива и ЕС отвергли сборы за проход по Ормузу

ДОХА, 19 июл - РИА Новости. Аравийские монархии и страны Евросоюза выступили против установления контроля над Ормузским проливом и взимание сборов за судоходство, говорится в совместном заявлении стран двух регионов по итогам форума высокого уровня по региональной безопасности и сотрудничеству.