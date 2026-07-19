Страны Персидского залива и ЕС отвергли сборы за проход по Ормузу

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Аравийские монархии и страны Евросоюза выступили против установления контроля над Ормузским проливом.
- Представители Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива и стран Евросоюза провели встречу по безопасности в Брюсселе.
ДОХА, 19 июл - РИА Новости. Аравийские монархии и страны Евросоюза выступили против установления контроля над Ормузским проливом и взимание сборов за судоходство, говорится в совместном заявлении стран двух регионов по итогам форума высокого уровня по региональной безопасности и сотрудничеству.
Представители шести стран в составе Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива и стран Евросоюза провели встречу по безопасности в Брюсселе.
"Мы отвергаем претензии любой страны на суверенитет или контроль над Ормузским проливом и выступаем против взимания сборов за транзит или обслуживание морского судоходства", - говорится в документе, опубликованном саудовским телеканалом Al Ekhbariya.