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Лантратова помогла жителю Подмосковья решить проблему с пандусом - РИА Новости, 19.07.2026
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11:35 19.07.2026
Лантратова помогла жителю Подмосковья решить проблему с пандусом

Лантратова помогла маломобильному жителю Подмосковья решить проблему с пандусом

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкКандидат на должность уполномоченного по правам человека в РФ от фракции "Справедливая Россия" Яна Лантратова
Кандидат на должность уполномоченного по правам человека в РФ от фракции Справедливая Россия Яна Лантратова - РИА Новости, 1920, 19.07.2026
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Уполномоченный по правам человека Яна Лантратова помогла решить вопрос с заменой пандуса в одном из домов Подмосковья.
  • Он в подъезде дома имел слишком крутой наклон, что делало невозможным самостоятельное перемещение жителя на кресле-коляске.
  • После запроса в городскую прокуратуру и подтверждения нарушений был установлен новый, безопасный пандус.
МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова сообщила, что помогла решить вопрос с заменой пандуса в одном из домов Подмосковья, по которому маломобильный житель не мог спуститься из-за слишком крутого наклона площадки.
Федеральный омбудсмен рассказала, что к ней обратился житель городского округа Раменское Московской области, передвигающийся на кресле-коляске. Пандус в подъезде его дома имел слишком крутой наклон, и спуститься на улицу по нему самостоятельно было невозможно. В то же время управляющая компания эту проблему не решала, а местная администрация предлагала установить подъемник за счет средств самих жильцов.
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"Мы оперативно направили запрос в городскую прокуратуру с просьбой провести проверку. Ведомство полностью подтвердило наши доводы. Главе городского округа было внесено прокурорское представление об устранении нарушений", - написала Лантратова в своем канале на платформе "Макс".
По ее словам, требования были удовлетворены, и в подъезде установили новый, безопасный пандус удобной конфигурации.
"Благодарю коллег из прокуратуры и уполномоченного по правам человека в Московской области Ирину Фаевскую за быстрое реагирование и содействие", - добавила уполномоченный.
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