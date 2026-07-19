Кандидат на должность уполномоченного по правам человека в РФ от фракции "Справедливая Россия" Яна Лантратова

Краткий пересказ от РИА ИИ Уполномоченный по правам человека Яна Лантратова помогла решить вопрос с заменой пандуса в одном из домов Подмосковья.

Он в подъезде дома имел слишком крутой наклон, что делало невозможным самостоятельное перемещение жителя на кресле-коляске.

После запроса в городскую прокуратуру и подтверждения нарушений был установлен новый, безопасный пандус.

МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова сообщила, что помогла решить вопрос с заменой пандуса в одном из домов Подмосковья, по которому маломобильный житель не мог спуститься из-за слишком крутого наклона площадки.

Федеральный омбудсмен рассказала, что к ней обратился житель городского округа Раменское Московской области , передвигающийся на кресле-коляске. Пандус в подъезде его дома имел слишком крутой наклон, и спуститься на улицу по нему самостоятельно было невозможно. В то же время управляющая компания эту проблему не решала, а местная администрация предлагала установить подъемник за счет средств самих жильцов.

« "Мы оперативно направили запрос в городскую прокуратуру с просьбой провести проверку. Ведомство полностью подтвердило наши доводы. Главе городского округа было внесено прокурорское представление об устранении нарушений", - написала Лантратова в своем канале на платформе " Макс ".

По ее словам, требования были удовлетворены, и в подъезде установили новый, безопасный пандус удобной конфигурации.