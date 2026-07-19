Московские школьники завоевали четыре медали на экономической олимпиаде

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Московские школьники завоевали одну серебряную и три бронзовых медали на 9-й Международной экономической олимпиаде (IEO-2026) в китайском городе Шэньчжэнь.
- Ученики столичных школ Мария Тютина, Татьяна Пинская, Бахтиер Мирзоев и Мария Яхричева завоевали медали, при этом Мария Тютина показала лучший результат среди всех участников в заданиях, связанных с финансами.
- Международная экономическая олимпиада включала три тура, в которых участникам предлагалось решить задания по экономике и финансовой грамотности, а также разработать концепцию специальной экономической зоны для своей страны.
МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Московские школьники завоевали одну серебряную и три бронзовых медали на 9-й Международной экономической олимпиаде (IEO-2026) в китайском городе Шэньчжэнь, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного департамента образования и науки.
Отмечается, что Международная экономическая олимпиада проводится с 2018 года и является одним из крупнейших международных соревнований по экономике и финансовой грамотности. Олимпиада объединяет школьников из десятков стран. В 2026 году в ней приняли участие ребята из 62 государств, в том числе Китая, Греции, Турции, Польши и Анголы. Москвичи завоевали одну серебряную и три бронзовых медали.
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"Ученики столичного лицея "Вторая школа" имени Овчинникова Мария Тютина и Татьяна Пинская завоевали серебро и бронзу соответственно. Бахтиер Мирзоев из лицея НИУ ВШЭ - бронзу, Мария Яхричева из лицея Финансового университета - бронзу. Мария Тютина также продемонстрировала лучший результат среди всех участников состязания при выполнении заданий, связанных с финансами", - уточнили в пресс-службе.
В сообщении подчеркивается, что всего сборная России завоевала пять наград: две серебряных и три бронзовых.
Международная экономическая олимпиада включала три тура. Участники решали задания по экономике и финансовой грамотности, а также разбирали практические ситуации, связанные с современными экономическими процессами.
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"В частности, школьникам предлагалось проанализировать задачи о торговле лицензиями на искусственный интеллект между странами и переориентации производства чипов", - отметили в пресс-службе.
Там добавили, что отдельный тур был посвящен работе над бизнес-кейсом. Команды из разных стран разрабатывали концепцию специальной экономической зоны для своих стран. За основу участникам предлагалось взять опыт китайского центра инноваций - города Сучжоу - и подготовить проект, который мог бы способствовать ускорению экономического роста.