Московские школьники завоевали четыре медали на экономической олимпиаде

Краткий пересказ от РИА ИИ Московские школьники завоевали одну серебряную и три бронзовых медали на 9-й Международной экономической олимпиаде (IEO-2026) в китайском городе Шэньчжэнь.

Ученики столичных школ Мария Тютина, Татьяна Пинская, Бахтиер Мирзоев и Мария Яхричева завоевали медали, при этом Мария Тютина показала лучший результат среди всех участников в заданиях, связанных с финансами.

Международная экономическая олимпиада включала три тура, в которых участникам предлагалось решить задания по экономике и финансовой грамотности, а также разработать концепцию специальной экономической зоны для своей страны.

МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Московские школьники завоевали одну серебряную и три бронзовых медали на 9-й Международной экономической олимпиаде (IEO-2026) в китайском городе Шэньчжэнь, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного департамента образования и науки.

"Московские школьники завоевали четыре медали на 9-й Международной экономической олимпиаде (IEO-2026). Соревнования прошли с 12 по 19 июля в китайском городе Шэньчжэнь Россию представили пять участников, четверо из которых - выпускники 11-х классов столичных школ", - говорится в сообщении.

Отмечается, что Международная экономическая олимпиада проводится с 2018 года и является одним из крупнейших международных соревнований по экономике и финансовой грамотности. Олимпиада объединяет школьников из десятков стран. В 2026 году в ней приняли участие ребята из 62 государств, в том числе Китая, Греции, Турции, Польши и Анголы. Москвичи завоевали одну серебряную и три бронзовых медали.

« "Ученики столичного лицея "Вторая школа" имени Овчинникова Мария Тютина и Татьяна Пинская завоевали серебро и бронзу соответственно. Бахтиер Мирзоев из лицея НИУ ВШЭ - бронзу, Мария Яхричева из лицея Финансового университета - бронзу. Мария Тютина также продемонстрировала лучший результат среди всех участников состязания при выполнении заданий, связанных с финансами", - уточнили в пресс-службе.

В сообщении подчеркивается, что всего сборная России завоевала пять наград: две серебряных и три бронзовых.

Международная экономическая олимпиада включала три тура. Участники решали задания по экономике и финансовой грамотности, а также разбирали практические ситуации, связанные с современными экономическими процессами.

« "В частности, школьникам предлагалось проанализировать задачи о торговле лицензиями на искусственный интеллект между странами и переориентации производства чипов", - отметили в пресс-службе.