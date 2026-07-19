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В Госдуме рассказали, можно ли разбить огород у многоэтажки - РИА Новости, 19.07.2026
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15:33 19.07.2026 (обновлено: 15:59 19.07.2026)
В Госдуме рассказали, можно ли разбить огород у многоэтажки

РИА Новости: в ГД рассказали, можно ли разбить огород около многоэтажного дома

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкЖенщина пропалывает грядку
Женщина пропалывает грядку - РИА Новости, 1920, 19.07.2026
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Жильцы многоквартирного дома могут разбить огород на придомовой территории при определенных условиях.
  • Участок должен стоять на кадастровом учете с разрешенным использованием, допускающим благоустройство, а жильцы должны получить согласие на собрании собственников.
  • В протоколе общего собрания собственников следует четко прописать, кому выделяется место и какие культуры можно выращивать.
МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Жильцы многоквартирного дома вправе разбить огород на придомовой территории при условии, что участок стоит на кадастровом учете с разрешенным использованием под благоустройство и есть согласие других собственников, рассказал РИА Новости зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов.
"Разбить огород на придомовой территории многоквартирного дома можно, но для этого необходимо получить согласие на собрании собственников. Прежде всего нужно понять, какой земельный участок относится к дому, где проходят его границы и нет ли ограничений по использованию. Эту информацию можно получить в выписке ЕГРН или на публичной кадастровой карте. Участок должен стоять на кадастровом учете с разрешенным использованием, допускающим благоустройство", - сказал Колунов.
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По его словам, далее необходимо провести общее собрание собственников (ОСС): вынести вопрос на голосование и набрать не менее двух третей голосов от общего числа собственников, оформив результаты протоколом.
Парламентарий уточнил, что в протоколе ОСС следует четко прописать, кому выделяется место и какие культуры можно выращивать - цветы, газон, овощи или все вместе.
"Хочу подчеркнуть: так как придомовая территория является общим имуществом собственников, использовать землю под грядки без согласования ОСС нельзя - это будет считаться самовольным захватом участка", - заключил он.
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