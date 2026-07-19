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В Ницце мошенник обокрал украинских туристов почти на сто тысяч евро - РИА Новости, 19.07.2026
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17:13 19.07.2026
В Ницце мошенник обокрал украинских туристов почти на сто тысяч евро

Nice-Matin: в Ницце мужчина обокрал украинских туристов почти на 100 тысяч евро

© РИА Новости / Владимир Песня | Перейти в медиабанкГорода мира. Ницца
Города мира. Ницца - РИА Новости, 1920, 19.07.2026
© РИА Новости / Владимир Песня
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Злоумышленник, выдававший себя за сотрудника отеля AC Hotel Nice by Marriott, обокрал украинских туристов на приблизительно 100 тысяч евро в Ницце.
  • Мужчина подменил ключ-карту от номера отдыхающих на поддельную и обворовал их в отсутствие.
  • Прокурор Ниццы Дамьен Мартинелли сообщил, что ведется расследование по факту кражи при отягчающих обстоятельствах.
ПАРИЖ, 19 июл – РИА Новости. Злоумышленник, выдававший себя за сотрудника отеля AC Hotel Nice by Marriott во французской Ницце, обокрал украинских туристов приблизительно на 100 тысяч евро, сообщает издание Nice-Matin со ссылкой на заявление прокурора Ниццы Дамьена Мартинелли.
"Поддельный сотрудник отеля AC Hotel Nice by Marriott обманул украинских туристов, чтобы завладеть ключ-картой от их номера и обворовать их в их отсутствие… Прокурор Ниццы Дамьен Мартинелли указал, что ущерб составляет "приблизительно 100 000 евро", - говорится в материале.
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Согласно сообщению издания, украинские туристы, проживающие в Германии, прибыли в отель в пятницу, 17 июля. После того, как они зашли в отель и зарегистрировались на ресепшене, мужчина около 50 лет, выглядевший как сотрудник отеля, предложил помочь им донести багаж до номера. При этом злоумышленник смог подменить ключ-карту от номера отдыхающих на поддельную, не вызвав подозрений.
После размещения в номере отеля, туристы, вероятно, ушли на ужин и вернулись в отель около 01.00 по местному времени (02.00 мск). Изначально они не смогли попасть в свой номер, но, когда им это удалось, они обнаружили, что их вещи были украдены, говорится в сообщении издания.
По словам прокурора города, на данный момент ведется расследование по факту кражи при отягчающих обстоятельствах, уточняет Nice-Matin.
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