В Ницце мошенник обокрал украинских туристов почти на сто тысяч евро

После размещения в номере отеля, туристы, вероятно, ушли на ужин и вернулись в отель около 01.00 по местному времени (02.00 мск). Изначально они не смогли попасть в свой номер, но, когда им это удалось, они обнаружили, что их вещи были украдены, говорится в сообщении издания.