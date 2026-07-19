В Ницце мошенник обокрал украинских туристов почти на сто тысяч евро

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Злоумышленник, выдававший себя за сотрудника отеля AC Hotel Nice by Marriott, обокрал украинских туристов на приблизительно 100 тысяч евро в Ницце.
- Мужчина подменил ключ-карту от номера отдыхающих на поддельную и обворовал их в отсутствие.
- Прокурор Ниццы Дамьен Мартинелли сообщил, что ведется расследование по факту кражи при отягчающих обстоятельствах.
ПАРИЖ, 19 июл – РИА Новости. Злоумышленник, выдававший себя за сотрудника отеля AC Hotel Nice by Marriott во французской Ницце, обокрал украинских туристов приблизительно на 100 тысяч евро, сообщает издание Nice-Matin со ссылкой на заявление прокурора Ниццы Дамьена Мартинелли.
"Поддельный сотрудник отеля AC Hotel Nice by Marriott обманул украинских туристов, чтобы завладеть ключ-картой от их номера и обворовать их в их отсутствие… Прокурор Ниццы Дамьен Мартинелли указал, что ущерб составляет "приблизительно 100 000 евро", - говорится в материале.
Согласно сообщению издания, украинские туристы, проживающие в Германии, прибыли в отель в пятницу, 17 июля. После того, как они зашли в отель и зарегистрировались на ресепшене, мужчина около 50 лет, выглядевший как сотрудник отеля, предложил помочь им донести багаж до номера. При этом злоумышленник смог подменить ключ-карту от номера отдыхающих на поддельную, не вызвав подозрений.
После размещения в номере отеля, туристы, вероятно, ушли на ужин и вернулись в отель около 01.00 по местному времени (02.00 мск). Изначально они не смогли попасть в свой номер, но, когда им это удалось, они обнаружили, что их вещи были украдены, говорится в сообщении издания.
По словам прокурора города, на данный момент ведется расследование по факту кражи при отягчающих обстоятельствах, уточняет Nice-Matin.