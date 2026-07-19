Рейтинг@Mail.ru
НАТО бросила Украину, использовав ее в своих интересах, заявил эксперт - РИА Новости, 19.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
07:39 19.07.2026
НАТО бросила Украину, использовав ее в своих интересах, заявил эксперт

Сезгин: НАТО бросила Украину после использования его в своих интересах

© AP Photo / Olivier MatthysЗдание штаб-квартиры НАТО в Брюсселе
Здание штаб-квартиры НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 19.07.2026
© AP Photo / Olivier Matthys
Здание штаб-квартиры НАТО в Брюсселе. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Турецкий политический аналитик Неджат Сезгин заявил, что НАТО фактически бросила Украину после использования ее в собственных интересах.
  • Газета Neue Zürcher Zeitung со ссылкой на данные Кильского института мировой экономики сообщила, что обещание НАТО выделить Украине 140 миллиардов евро в течение последующих двух лет может оказаться невыполнимым.
  • По мнению Сезгина, разрыв между политическими заявлениями и реальными финансовыми возможностями стран НАТО становится все более очевидным, что свидетельствует о снижении готовности западных государств сохранять прежний уровень поддержки Украины.
АНКАРА, 19 июл – РИА Новости. Публикации западных СМИ о возможной неспособности НАТО выполнить обещание о выделении Украине многомиллиардной помощи свидетельствуют о том, что альянс фактически бросил Киев после использования его в собственных интересах, заявил РИА Новости турецкий политический аналитик Неджат Сезгин.
Газета Neue Zürcher Zeitung со ссылкой на данные Кильского института мировой экономики (IfW) ранее сообщила, что обещание НАТО выделить Украине 140 миллиардов евро в течение последующих двух лет может оказаться невыполнимым. Между тем лидеры стран альянса по итогам саммита в Анкаре 7–8 июля обязались предоставить Киеву вооружение и военную помощь на 70 миллиардов евро в 2026 году и как минимум на такую же сумму в 2027 году.
Флаг Евросоюза у штаб-квартиры ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 30.01.2026
Рост ОПК России заставил Запад снять розовые очки, заявил аналитик
30 января, 07:05
По словам Сезгина, публикация данных Кильского института ставит под сомнение реалистичность обязательств, взятых союзниками на саммите НАТО. Он отметил, что разрыв между политическими заявлениями и реальными финансовыми возможностями стран альянса становится все более очевидным.
"Это означает, что НАТО кинула Украину, так как это уже использованный материал", — сказал эксперт.
Аналитик считает, что это свидетельствует о снижении готовности западных государств сохранять прежний уровень поддержки Украины.
По его мнению, Киев постепенно перестает быть приоритетом для НАТО на фоне изменения международной повестки.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
Флаги стран — участниц НАТО у штаб-квартиры организации в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 30.06.2026
СМИ: НАТО не смогла согласовать долгосрочные обязательства по помощи Киеву
30 июня, 21:33
 
В миреУкраинаКиевРоссияСергей ЛавровНАТОСаммит НАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала