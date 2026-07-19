НАТО бросила Украину, использовав ее в своих интересах, заявил эксперт

Краткий пересказ от РИА ИИ Турецкий политический аналитик Неджат Сезгин заявил, что НАТО фактически бросила Украину после использования ее в собственных интересах.

Газета Neue Zürcher Zeitung со ссылкой на данные Кильского института мировой экономики сообщила, что обещание НАТО выделить Украине 140 миллиардов евро в течение последующих двух лет может оказаться невыполнимым.

По мнению Сезгина, разрыв между политическими заявлениями и реальными финансовыми возможностями стран НАТО становится все более очевидным, что свидетельствует о снижении готовности западных государств сохранять прежний уровень поддержки Украины.

АНКАРА, 19 июл – РИА Новости. Публикации западных СМИ о возможной неспособности НАТО выполнить обещание о выделении Украине многомиллиардной помощи свидетельствуют о том, что альянс фактически бросил Киев после использования его в собственных интересах, заявил РИА Новости турецкий политический аналитик Неджат Сезгин.

Газета Neue Zürcher Zeitung со ссылкой на данные Кильского института мировой экономики (IfW) ранее сообщила, что обещание НАТО выделить Украине 140 миллиардов евро в течение последующих двух лет может оказаться невыполнимым. Между тем лидеры стран альянса по итогам саммита в Анкаре 7–8 июля обязались предоставить Киеву вооружение и военную помощь на 70 миллиардов евро в 2026 году и как минимум на такую же сумму в 2027 году.

По словам Сезгина, публикация данных Кильского института ставит под сомнение реалистичность обязательств, взятых союзниками на саммите НАТО. Он отметил, что разрыв между политическими заявлениями и реальными финансовыми возможностями стран альянса становится все более очевидным.

"Это означает, что НАТО кинула Украину, так как это уже использованный материал", — сказал эксперт.

Аналитик считает, что это свидетельствует о снижении готовности западных государств сохранять прежний уровень поддержки Украины.

По его мнению, Киев постепенно перестает быть приоритетом для НАТО на фоне изменения международной повестки.