Надеждин* не будет сдавать подписи для выдвижения на выборы в Госдуму

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Борис Надеждин* сообщил, что не будет сдавать собранные подписи для выдвижения на выборы депутатов Государственной думы девятого созыва.
- Собранные средства пойдут на расчеты со сборщиками и сотрудниками штабов.
МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Политик Борис Надеждин*, внесенный в реестр иностранных агентов в РФ, сообщил, что не будет сдавать в избирком собранные подписи для выдвижения на выборы депутатов Государственной думы девятого созыва.
Согласно законодательству, лица, признанные иностранными агентами, и граждане с неснятой или непогашенной судимостью за ряд преступлений, в том числе экстремистской направленности, не могут принимать участие в выборах.
"Собранные многие сотни подписей не будем сдавать в избирком. Собранные на избирательный счет средства пойдут на расчеты со сборщиками и сотрудниками штабов, по итогам отчитаюсь", - написал Надеждин* в своем Telegram-канале.
Надеждин* — бывший депутат Госдумы (1999–2003), в 2024 году пытался выдвинуться кандидатом на выборах президента России, однако ЦИК отказал ему в регистрации. Минюст 10 июля включил его в реестр иностранных агентов.
* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента