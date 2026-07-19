Надеждин* не будет сдавать подписи для выдвижения на выборы в Госдуму

МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Политик Борис Надеждин*, внесенный в реестр иностранных агентов в РФ, сообщил, что не будет сдавать в избирком собранные подписи для выдвижения на выборы депутатов Государственной думы девятого созыва.

Согласно законодательству, лица, признанные иностранными агентами, и граждане с неснятой или непогашенной судимостью за ряд преступлений, в том числе экстремистской направленности, не могут принимать участие в выборах.