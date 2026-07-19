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Надеждин* не будет сдавать подписи для выдвижения на выборы в Госдуму - РИА Новости, 19.07.2026
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21:22 19.07.2026
Надеждин* не будет сдавать подписи для выдвижения на выборы в Госдуму

Надеждин заявил, что не будет сдавать подписи для выдвижения на выборы в Госдуму

© РИА Новости / Сергей Пятаков | Перейти в медиабанкБорис Надеждин*
Борис Надеждин* - РИА Новости, 1920, 19.07.2026
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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Борис Надеждин*. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Борис Надеждин* сообщил, что не будет сдавать собранные подписи для выдвижения на выборы депутатов Государственной думы девятого созыва.
  • Собранные средства пойдут на расчеты со сборщиками и сотрудниками штабов.
МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Политик Борис Надеждин*, внесенный в реестр иностранных агентов в РФ, сообщил, что не будет сдавать в избирком собранные подписи для выдвижения на выборы депутатов Государственной думы девятого созыва.
Согласно законодательству, лица, признанные иностранными агентами, и граждане с неснятой или непогашенной судимостью за ряд преступлений, в том числе экстремистской направленности, не могут принимать участие в выборах.
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"Собранные многие сотни подписей не будем сдавать в избирком. Собранные на избирательный счет средства пойдут на расчеты со сборщиками и сотрудниками штабов, по итогам отчитаюсь", - написал Надеждин* в своем Telegram-канале.
Надеждин* — бывший депутат Госдумы (1999–2003), в 2024 году пытался выдвинуться кандидатом на выборах президента России, однако ЦИК отказал ему в регистрации. Минюст 10 июля включил его в реестр иностранных агентов.
* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента
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