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В Москве объявили "оранжевый" уровень погодной опасности - РИА Новости, 19.07.2026
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19:32 19.07.2026
В Москве объявили "оранжевый" уровень погодной опасности

В Москве объявили "оранжевый" уровень погодной опасности из-за сильной жары

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкЖенщина на одной из улиц в Москве
Женщина на одной из улиц в Москве - РИА Новости, 1920, 19.07.2026
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Женщина на одной из улиц в Москве. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Москве до вечера понедельника, 20 июля, ожидается сильная жара с максимальной температурой воздуха 30 градусов.
  • В Подмосковье на 20 и 21 июля прогнозируются гроза и усиление ветра до 15 метров в секунду.
МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. "Оранжевый" уровень погодной опасности будет действовать в Москве до вечера понедельника на фоне сильной жары, следует из данных прогностической карты Гидрометцентра.
"Очень высокая температура. Период предупреждения до 18 часов 20 июля. Девятнадцатого и 20 июля в дневные часы местами в Москве ожидается сильная жара с максимальной температурой воздуха 30 градусов", - говорится в сообщении.
При этом в Подмосковье, согласно прогнозу, на 20 и 21 июля ожидаются гроза и усиление ветра до 15 метров в секунду.
На сайте Гидрометцентра отмечается, что при "оранжевом" уровне погода опасна, имеется вероятность стихийных бедствий и нанесения ущерба.
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ОбществоМоскваМосковская область (Подмосковье)Гидрометцентр
 
 
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