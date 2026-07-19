В Москве объявили "оранжевый" уровень погодной опасности

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Москве до вечера понедельника, 20 июля, ожидается сильная жара с максимальной температурой воздуха 30 градусов.
- В Подмосковье на 20 и 21 июля прогнозируются гроза и усиление ветра до 15 метров в секунду.
МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. "Оранжевый" уровень погодной опасности будет действовать в Москве до вечера понедельника на фоне сильной жары, следует из данных прогностической карты Гидрометцентра.
При этом в Подмосковье, согласно прогнозу, на 20 и 21 июля ожидаются гроза и усиление ветра до 15 метров в секунду.
На сайте Гидрометцентра отмечается, что при "оранжевом" уровне погода опасна, имеется вероятность стихийных бедствий и нанесения ущерба.
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