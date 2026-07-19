В Москве у мужчины в руках взорвалась самодельная петарда

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В центре Москвы у мужчины в руках сработало самодельное пиротехническое устройство.
- Пострадавший был госпитализирован, полиция проводит проверку по факту случившегося.
МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Самодельное пиротехническое устройство сработало в руках у мужчины в центре Москвы, пострадавший госпитализирован, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУ МВД по столице.
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"Предварительно установлено, что по адресу улица Никитинская у гражданина в руках сработало самодельное пиротехническое устройство. Пострадавший госпитализирован", - сказали в главке.
В ведомстве добавили, что сейчас сотрудники полиции проводят проверку по факту случившегося.