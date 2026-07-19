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Квест-фестивали "Московская машина времени" пройдут в августе в Москве - РИА Новости, 19.07.2026
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14:19 19.07.2026
Квест-фестивали "Московская машина времени" пройдут в августе в Москве

В Москве с 1 по 30 августа пройдут квест-фестивали "Московская машина времени"

© Пресс-служба ВДНХОтдыхающие в Москве
Отдыхающие в Москве - РИА Новости, 1920, 19.07.2026
© Пресс-служба ВДНХ
Отдыхающие в Москве. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Квест-фестивали «Московская машина времени» пройдут на площадках проекта «Лето в Москве» с 1 по 30 августа.
  • Гости фестивалей смогут принять участие в театрализованных квестах, посвященных пяти историческим эпохам: Древней Руси, царской Руси, императорской России, СССР и современной России.
  • Для участия в квестах необходимо взять бесплатный билет на «исторический экспресс» на площадках фестивалей.
МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Квест-фестивали "Московская машина времени" пройдут на площадках проекта "Лето в Москве" с 1 по 30 августа, гостей ждут квесты по пяти историческим эпохам, сообщается на сайте мэра и правительства столицы.
"Расшифровать древние символы и послания ученых, выучить старинные танцы и освоить азы картографии - это и многое другое смогут гости исторических квест-фестивалей "Московская машина времени". Они пройдут с 1 по 30 августа на площадках проекта "Лето в Москве"", - говорится в сообщении.
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В каждом округе столицы гостей фестивалей ждут театрализованные квесты, посвященные пяти разным историческим эпохам. Запланированы квесты по Древней Руси, царской Руси, императорской России, СССР и современной России. Поучаствовать в них могут и взрослые, и дети. Следить за расписанием фестивалей можно на странице проекта "Лето в Москве".
"Всего запланировано 16 фестивалей, они будут проводиться в течение августа. Участники познакомятся с бытом и обычаями наших предков, попробуют себя в профессиях, характерных для разных столетий, - от летописца и ремесленника до врача и даже космонавта", - рассказала заместитель руководителя департамента территориальных органов исполнительной власти Москвы Марина Прозорова, слова которой приводятся в сообщении.
Любой из 16 фестивалей позволит изучить все пять исторических эпох. Каждой будет соответствовать свой сектор с мастер-классами, выступлениями артистов и заданиями квестов.
"Чтобы принять участие в квестах, необходимо взять билет на "исторический экспресс". Их бесплатно выдадут на площадках фестивалей всем желающим", - дополняется в сообщении.
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