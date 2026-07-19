ПВО отразила атаку еще трех беспилотников, летевших на Москву

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Уничтожены еще три БПЛА, летевшие на Москву.
- Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков.
МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Уничтожены еще три БПЛА, летевшие на Москву, сообщил мэр Сергей Собянин.
"Отражена атака еще трех беспилотников, летевших на Москву. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков", - написал Собянин в канале на платформе "Макс".
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