Асфальт отремонтировали на Таганской улице в центре Москвы

Краткий пересказ от РИА ИИ Специалисты комплекса городского хозяйства отремонтировали асфальтовое покрытие на Таганской улице в центре Москвы.

Ремонт проводился из-за образования колейности, которая доставляет дискомфорт водителям и может повлиять на безопасность движения.

МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства отремонтировали асфальтовое покрытие на Таганской улице в центре Москвы, сообщил журналистам заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

"Содержанию столичных дорог в нормативном состоянии уделяется особое внимание. Ежегодно в рамках подготовки к осенне-зимнему периоду проводим мероприятия по обновлению асфальтобетонного покрытия. Выполнили ремонт асфальта на Таганской улице. На участке протяженностью более одного километра в общей сложности заменили более 20 тысяч квадратных метров покрытия", - рассказал Бирюков.

Заммэра пояснил, что ранее ремонт там проводился в 2022 году, гарантийный срок составляет три года. Одна из причин ремонта дорог - колейность, которая образовывается из-за интенсивного автомобильного движения, она доставляет дискомфорт водителям и может негативно повлиять на безопасность дорожного движения

« "Поэтому регулярно проверяем состояние покрытия магистралей, следим за истечением гарантийного срока и своевременно производим замену. Работы проводим преимущественно в ночное время, когда ниже трафик", - отметил Бирюков.

Глава комплекса городского хозяйства подчеркнул, что ремонт проходит в несколько этапов. На первом специалисты выполняют фрезерование существующего покрытия, затем ремонтируют смотровые колодцы и дождеприемные решетки, после чего укладывают новый асфальт. На завершающем этапе наносят дорожную разметку.