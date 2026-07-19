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Асфальт отремонтировали на Таганской улице в центре Москвы - РИА Новости, 19.07.2026
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12:31 19.07.2026
Асфальт отремонтировали на Таганской улице в центре Москвы

Бирюков: на Таганской улице в центре Москвы отремонтировали асфальтовое покрытие

© РИА Новости / Максим БлиновДорожные работы
Дорожные работы - РИА Новости, 1920, 19.07.2026
© РИА Новости / Максим Блинов
Дорожные работы. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Специалисты комплекса городского хозяйства отремонтировали асфальтовое покрытие на Таганской улице в центре Москвы.
  • Ремонт проводился из-за образования колейности, которая доставляет дискомфорт водителям и может повлиять на безопасность движения.
МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства отремонтировали асфальтовое покрытие на Таганской улице в центре Москвы, сообщил журналистам заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"Содержанию столичных дорог в нормативном состоянии уделяется особое внимание. Ежегодно в рамках подготовки к осенне-зимнему периоду проводим мероприятия по обновлению асфальтобетонного покрытия. Выполнили ремонт асфальта на Таганской улице. На участке протяженностью более одного километра в общей сложности заменили более 20 тысяч квадратных метров покрытия", - рассказал Бирюков.
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Заммэра пояснил, что ранее ремонт там проводился в 2022 году, гарантийный срок составляет три года. Одна из причин ремонта дорог - колейность, которая образовывается из-за интенсивного автомобильного движения, она доставляет дискомфорт водителям и может негативно повлиять на безопасность дорожного движения
«
"Поэтому регулярно проверяем состояние покрытия магистралей, следим за истечением гарантийного срока и своевременно производим замену. Работы проводим преимущественно в ночное время, когда ниже трафик", - отметил Бирюков.
Глава комплекса городского хозяйства подчеркнул, что ремонт проходит в несколько этапов. На первом специалисты выполняют фрезерование существующего покрытия, затем ремонтируют смотровые колодцы и дождеприемные решетки, после чего укладывают новый асфальт. На завершающем этапе наносят дорожную разметку.
"Для укладки асфальта на улично-дорожной сети применяются современные технологии и используются асфальтобетонные смеси, производимые на заводах, принадлежащих городу", - заключил Бирюков.
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