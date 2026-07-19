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Десять пострадавших от атаки ВСУ на Тамбовскую область доставили в Москву - РИА Новости, 19.07.2026
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09:34 19.07.2026 (обновлено: 09:43 19.07.2026)
Десять пострадавших от атаки ВСУ на Тамбовскую область доставили в Москву

Минздрав: 10 пострадавших при атаке ВСУ на Тамбовскую область доставили в Москву

© РИА Новости / Павел БедняковМедицинские работники в городской клинической больнице
Медицинские работники в городской клинической больнице - РИА Новости, 1920, 19.07.2026
© РИА Новости / Павел Бедняков
Медицинские работники в городской клинической больнице. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Украинские БПЛА ночью попали в логистический центр Wildberries в Котовске в Тамбовской области, погибли семь человек, 25 человек пострадали.
  • Десять пострадавших при атаке на логистический центр в Тамбовской области будут эвакуированы на лечение в федеральные медцентры и больницы Москвы.
МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Десять пострадавших при атаке на логистический центр в Тамбовской области эвакуированы на лечение в федеральные медцентры и больницы Москвы, сообщил РИА Новости помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов.
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"Десять пострадавших при атаке укронацистов на логистический центр в Тамбовской области силами службы медицины катастроф доставлены автотранспортом и санитарными вертолетами в Москву и проходят лечение в федеральных медицинских центрах Минздрава и больницах города Москвы", - сказал Кузнецов.
Он добавил, что в дороге их сопровождали врачи, путь все перенесли удовлетворительно.
По поручению министра здравоохранения России Михаила Мурашко в регион были направлены бригады специалистов Федерального центра медицины катастроф и Центра экстренной медицинской помощи Москвы.
Губернатор Тамбовской области Евгений Первышов ранее сообщил, что украинские БПЛА ночью попали в логистический центр Wildberries в Котовске в Тамбовской области. В результате погибли семь человек. По последним данным, 25 человек пострадали, из них 22 были госпитализированы. СК РФ возбудил уголовное дело о теракте.
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