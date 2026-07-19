Десять пострадавших от атаки ВСУ на Тамбовскую область доставили в Москву

«

"Десять пострадавших при атаке укронацистов на логистический центр в Тамбовской области силами службы медицины катастроф доставлены автотранспортом и санитарными вертолетами в Москву и проходят лечение в федеральных медицинских центрах Минздрава и больницах города Москвы", - сказал Кузнецов.