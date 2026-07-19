Синоптик рассказал о погоде в Москве в воскресенье

Краткий пересказ от РИА ИИ В воскресенье в Москве ожидается малооблачная и сухая погода.

Температура воздуха в Москве поднимется до плюс 27–29 градусов, по области — до 25–30 градусов тепла.

МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Малооблачная и сухая погода с температурой до плюс 29 градусов в Москве и до плюс 30 градусов по области ожидается в воскресенье, сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.

« "Сегодня столица будет ощущать влияние северной периферии обширного барического максимума. Медленно смещаясь к югу, он сохранит в регионе малооблачную, тихую и сухую погоду, с дневной температурой на 4-5 градусов выше климатической нормы", - написал Леус в своем канале на платформе "Макс".

Синоптик отметил, что температура воздуха поднимется до плюс 27 - плюс 29 градусов, по области - до 25-30 градусов тепла.