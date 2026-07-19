Синоптик рассказал о погоде в Москве в воскресенье

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В воскресенье в Москве ожидается малооблачная и сухая погода.
- Температура воздуха в Москве поднимется до плюс 27–29 градусов, по области — до 25–30 градусов тепла.
МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Малооблачная и сухая погода с температурой до плюс 29 градусов в Москве и до плюс 30 градусов по области ожидается в воскресенье, сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.
Синоптик отметил, что температура воздуха поднимется до плюс 27 - плюс 29 градусов, по области - до 25-30 градусов тепла.
"Ветер - юго-западный 2-7 метров в секунду. Атмосферное давление будет слабо падать и составит 746 миллиметров ртутного столба, что около нормы. В понедельник без осадков, ночью - плюс 15 - плюс 17 градусов, днем - плюс 28 - плюс 30 градусов", - уточнил он.