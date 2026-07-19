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Синоптик рассказал о погоде в Москве в воскресенье - РИА Новости, 19.07.2026
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09:28 19.07.2026
Синоптик рассказал о погоде в Москве в воскресенье

Синоптик Леус: в Москве в воскресенье ожидается до 29 градусов тепла

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкЖара в Москве
Жара в Москве - РИА Новости, 1920, 19.07.2026
© РИА Новости / Максим Блинов
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Жара в Москве. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В воскресенье в Москве ожидается малооблачная и сухая погода.
  • Температура воздуха в Москве поднимется до плюс 27–29 градусов, по области — до 25–30 градусов тепла.
МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Малооблачная и сухая погода с температурой до плюс 29 градусов в Москве и до плюс 30 градусов по области ожидается в воскресенье, сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.
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"Сегодня столица будет ощущать влияние северной периферии обширного барического максимума. Медленно смещаясь к югу, он сохранит в регионе малооблачную, тихую и сухую погоду, с дневной температурой на 4-5 градусов выше климатической нормы", - написал Леус в своем канале на платформе "Макс".

Синоптик отметил, что температура воздуха поднимется до плюс 27 - плюс 29 градусов, по области - до 25-30 градусов тепла.
"Ветер - юго-западный 2-7 метров в секунду. Атмосферное давление будет слабо падать и составит 746 миллиметров ртутного столба, что около нормы. В понедельник без осадков, ночью - плюс 15 - плюс 17 градусов, днем - плюс 28 - плюс 30 градусов", - уточнил он.
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